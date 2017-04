I FIGLI DELLA NOTTE - Al cinema dal 31 maggio

30/04/2017, 18:42

" primo lungometraggio di, girato tra le montagne innevate dell’Alto Adige, che ha come protagonisti dei ragazzi in un collegio isolato tra le Alpi, in un’atmosfera che rimanda alle favole dei fratelli Grimm e ai romanzi di formazione, uscirà in sala il 31 maggio 2017.Giulio (Vincenzo Crea), è un 17enne di buona famiglia che si ritrova catapultato nell'incubo della solitudine e della rigida disciplina di un collegio per rampolli dell’alta società, tra le montagne innevate dell'Alto Adige, dove vengono formati i "dirigenti del futuro". Internet imbavagliato, telefono concesso per mezz'ora al giorno, ma quel che è peggio violenze e minacce dai ragazzi più "anziani", nell'apparente accondiscendenza degli adulti. Giulio riesce a sopravvivere grazie all’amicizia con Edoardo (Ludovico Succio), un altro ospite del collegio. I due ragazzi diventano inseparabili e iniziano ad architettare fughe notturne dalla scuola-prigione, verso un luogo proibito nel cuore del bosco, dove conoscono la giovane prostituta Elena (Yuliia Sobol). Ma la trasgressione fa parte dell'offerta formativa, il collegio sa tutto del locale e delle uscite notturne, gli educatori, tra cui Mathias (Fabrizio Rongione), vigilano costantemente, restando nell'ombra.Nato da un’idea originale di Andrea De Sica il film è scritto dallo stesso Andrea con Mariano Di Nardo in collaborazione con Gloria Malatesta. E’ una produzione Vivo film con Rai Cinema, in coproduzione con Tarantula." è stato presentato con successo all’ultimo Torino Film Festival, al BIFF di Bruxelles e al BIFEST 2017.