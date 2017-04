L'attore Herlitzka all'Odeon di Firenze per film su Montanelli

26/04/2017, 08:39

” di Samuele Rossi, film documentario su Indro Montanelli (Fucecchio, 22 aprile 1909; Milano il 22 luglio 2001), una delle voci più autorevoli e discusse del giornalismo italiano, sarà proiettato al cinema Odeon di Firenze, mercoledì 26 aprile 2017, alle ore 21 (ingresso 10 euro, 8 euro ridotto per under 35 e studenti) alla presenza dell’attore protagonista Roberto Herlitzka e del regista stesso. La proiezione si terrà in italiano con i sottotitoli in inglese.La proiezione è organizzata in occasione dell’uscita in home video del film documentario distribuito da CG Entertainment nei migliori negozi, negli store online e qui http://www.cgentertainment.it/film-dvd/indro-luomo-che-scriveva-sullacqua/f21591/ . Nel dvd, con i sottotitoli in italiano e in inglese per i non udenti, presenti anche dei contenuti extra con il backstage delle riprese.