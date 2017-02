Su Rai1 parte il programma "Dopo Fiction" con Nino Frassica, Flavio Insinna e Nathalie Guetta

Nathalie Guetta



15/02/2017, 16:23

Giovedì 16 febbraio su Rai1 alle 23.35, Nino Frassica, Flavio Insinna e Nathalie Guetta, seguiranno la fiction di Rai1 e nel loro “salotto” ospiteranno alcuni fra i più noti protagonisti delle più importanti serie tv in programmazione.In questa puntata Daniele Liotti (protagonista di “”), Beppe Fiorello (protagonista di”) ed Elena Sofia Ricci (protagonista di “”), saranno ospiti di "" per raccontare aneddoti e curiosità legati agli episodi in programmazione e tanto altro.Il programma proporrà inoltre un “sondaggio” tra gli spettatori e gli ospiti in studio per decretare “La fiction più amata dagli italiani”, da quando la TV era in bianco e nero e si rimaneva in casa a vedere gli “sceneggiati” fino ai giorni nostri. Potrete partecipare al sondaggio anche attraverso i social.Si cercherà di raccontare il “dietro le quinte” di quanti lavorano per la produzione di una fiction, attraverso testimonianze, aneddoti e perchè no, gossip legati alla grande macchina della produzione televisiva.Nell’insolito salotto dei tre divertenti e appassionati padroni di casa si cercherà di far rivivere le emozioni e le curiosità legate e al mondo della fiction in un clima di leggerezza." è un’idea di Nino Frassica scritto con Nicoletta Berardi, Ermanno Labianca, Alessandro Migliaccio e con Paolo Logli, Valerio Lundini e la consulenza di Tiziana Torti. Scenografia Alessandra D’Ettore. Costumi Susanna Monicelli. Regia Roberto Croce.