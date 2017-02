L'ORA LEGALE - Le musiche firmate da Carlo Crivelli

Carlo Crivelli racconta la scrittura della soundtrack del film di Ficarra e Picone



07/02/2017, 18:18

I due attori e comici siciliani tornano al cinema con una commedia brillante che unisce le risate alla riflessione sul tema, quello della legalità. Ficarra e Picone, nelle vesti di Salvo e Valentino, sono proprietari di un piccolo chiosco nella piazza di un paesino siciliano. All'arrivo del nuovo sindaco, all'apparenza inflessibile su leggi e regole, scopriranno quanto per comodità e abitudine invece ormai siano tante le piccole illegalità date per scontate per rendersi piu' semplice la vita.Persi tratta della terza colonna sonora scritta per un film di Ficarra e Picone. Crivelli, già autore delle musiche dei film tra gli altri di Marco Bellocchio, Michele Placido, Zang Yuan, Fratelli Taviani, ha rinnovato in questa occasione la sua collaborazione con l'Orchestra Città Aperta, registrando presso la Paper Concert Hall de L'Aquila, l'auditorium progettato dall'architetto giapponese Shigeru Ban e donato al capoluogo abruzzese dopo il sisma del 2009.