BERLINALE 67 - Bridging the Dragon e EFM presentano il 3° Seminario di Produzione Sino-Europea

Bridging the Dragon, l'associazione internazionale che collega le industrie cinematografiche europee e cinesi e l'European Film Market (EFM) presentano il. L’evento, moderato da Patrick Frater della rivista Variety, si rivolge ai produttori europei e includerà un aggiornamento sul mercato cinematografico cinese, un panel realizzato in collaborazione con AFTP (Asian Film and TV Promotion) sul tema del casting di attori cinesi per le co-produzioni, e una serie di tavole rotonde su argomenti specifici quali: come finanziare film in Cina, quali contenuti sono adeguati alle co-produzioni, le differenze specifiche nella narrazione, come approcciare i talent cinesi.Matthijs Wouter Knol direttore dell’EFM, Kirsten Niehuus del fondo Medienboard Berlin-Brandenburg e il regista e produttore italianoco-fondatore di Bridging the Dragon accoglieranno i partecipanti.Interveraano, tra gli altri, Wang Yu dalla rivista cinese Chinese Film Market, Jerry Ye (Vice presidente del colosso Huayi Brothers), la casting director Auyeung Poping che ha collaborato a quasi tutte le co-produzioni cinesi ad Hollywood e Jessica Chen (Easy Entertainment), una delle agenti più conosciute in Cina.Parteciperanno ai lavori diverse società italiane fra cui Alan Vele della società A One, vincitore l’anno scorso del premio per il miglior pitch al Silk Road Film Festival con il progetto “”; Alberto Simone e Roberta Manfredi della Dauphine Film Company che stanno sviluppando con il produttore cinese Alex Jia della Beijing WD Pictures la commedia romantica “” le cui riprese sono previste a Roma per l’autunno 2017; la casting director Lilia Trapani dello Studio T.L’evento rappresenta un ulteriore contributo dell’associazione Bridging the Dragon a sostenere il processo di avvicinamento dei professionisti europei al mercato cinematografico cinese che si appresta a diventare il primo al mondo. L’associazione, che conta anche diversi membri italiani, è sostenuta da quasi tutti i Fondi Nazionali Europei incluso il MIBACT.Il 3 ° Seminario di produzione sino-europeo si terrà mercoledì 15 Febbraio, 2017 dalle 10:00 alle 17:00 nella White Room - Martin-Gropius-Bau (Niederkirchner Straße, 7) di Berlino.