VEDETE, SONO UNO DI VOI - Anteprima nel Duomo di Milano

Il Cardinale Carlo Maria Martini in "Vedete, Sono Uno di Voi"



31/01/2017, 15:53

Sarà il Duomo di Milano a ospitare, in una speciale proiezione evento, l’anteprima assoluta di "", il film documentario didedicato al ricordo del. La proiezione è annunciata per la sera del 10 febbraio, in occasione del 37º anniversario del solenne ingresso in Diocesi di Martini da arcivescovo di Milano.Prodotto da Istituto Luce Cinecittà con Rai Cinema, vedete, sono uno di voi è scritto da, giornalista, biografo e massimo esperto di Martini.È la storia personale di un protagonista di questo nostro tempo. Accompagnati dalle sue parole, intessute da memorie visive, gli Autori ripercorrono accadimenti e atti dell'uomoper conoscere come questo importante rappresentante della Chiesa cattolica ha speso i giorni della sua vita rigorosamente fedele alla sua vocazione e ai suoi ideali." – sostengono gli Autori - "".Il film sarà in seguito distribuito da Istituto Luce Cinecittà.