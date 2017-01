CLERMONT FERRAND 39 - Il CNC al festival del cortometraggio

27/01/2017, 15:56

Quello di Clermont-Ferrand è il festival di corti più importante del mondo. Con 3.000 professionisti accreditati e 160.000 biglietti venduti ogni anno, ilè una vetrina irrinunciabile per chiunque operi nel campo del corto.Ilsarà presente al prossimoattraverso uno stand: l', spazio non solo di rappresentanza, ma anche di promozione della produzione nazionale e di incontro tra i professionisti del settore. Un punto di appoggio per tutti gli operatori italiani, finalizzato alla valorizzazione culturale e commerciale del cortometraggio italiano.Clermont-Ferrand è, per il Centro del Corto, un appuntamento importantissimo, perché parte fondamentale del suo lavoro di promozione del corto italiano. Lavoro che, nel corso dell’anno passato, è stato al centro di un’importante collaborazione con l’Istituto Luce-Cinecittà per la creazione della prima Video Library dei corti italiani e per la promozione dei corti italiani selezionati alla Settimana della Critica di Venezia.Assieme al Centro del Corto, l'vedrà la presenza di altri organismi, attivi a vario titolo nel panorama del cortometraggio italiano, con i quali il Centro è lieto di condividere lo spazio e l’aspirazione per la valorizzazione della produzione breve nazionale.I patner sono:- Amarcort Film Festival- Fondazione Sardegna Film Commission- Milano Film Festival- Montecatini International Short Film Festival- Sedicicorto International Film Festival- Skepto International Film FestivalMedia Partner- Film TV | filmtvod.comMartedì 7 febbraio 2017 alle ore 17:30 presso l’Italian Short Film Corner (stand n. 46), verrà offerto un ricco aperitivo a base di prodotti italiani.