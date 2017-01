Torna "Final Touch" chance per progetti in fase finale di sviluppo

26/01/2017, 16:01

Torna quest'anno l'iniziativa ideata da IDM - Film Commission dell'Alto Adige e Bolzano Film Festival Bozen FINAL TOUCH #2: INTENSE FEEDBACK FROM EXPERTS. Un'offerta settoriale di altissimo livello rivolta a giovani registi nella fase di lavorazione finale dei loro progetti cinematografici. A loro viene offerta la chance di dare un "ultimo tocco" al proprio progetto attraverso un colloquio confidenziale con un team interdisciplinare di esperti e di discutere i parametri individuali per far esordire con successo il proprio film.È possibile candidarsi per questa seconda edizione fino al 20 febbraio 2017. Le candidature sono rivolte a registi/e provenienti da Italia, Austria, Germania, Svizzera e Lussemburgo (paese ospite di questa edizione del Bolzano Film Festival Bozen), con progetti di opere prime e seconde per il cinema, nel settore della fiction o del documentario, con precedenza ai progetti che seguono strade formalmente nuove e originali e che trattano temi di stretta attualità.Verranno selezionati 4 progetti cinematografici, per ciascuno dei quali saranno invitati al Bolzano Film Festival Bozen (7-9 aprile) 2 membri del team che, durante un workshop dedicato, analizzeranno e discuteranno del proprio film con un team di esperti per confrontarsi su importanti decisioni contenutistiche e formali, suggerimenti sulla promozione e sulla possibilità di finanziamento.Novità di quest'anno è il FINAL TOUCH ARRI Media Post-production Prize, un premio in servizi di post-produzione per un valore di 5.000,00 Euro presso la ARRI Media di Monaco e assegnato al progetto più innovativo scelto dagli esperti.Tra gli esperti che offriranno la propria consulenza c’è Nicolaj Nikitin conoscitore dell’ambito Festival, dal 2002 delegato della Berlinale per i film dell’Europa dell’Est e Europa centrale; Evi Romen, esperta di montaggio e assistente per diversi registi; e per il canale della distribuzione, Catia Rossi, per 15 anni sales executive del catalogo cinematografico RAI, ruolo che l’ha portata in tutti i principali film markets e, da ottobre 2015, managing director della nuova True Colors, co-fondata da Lucky Red e Indigo Film. E ancora Josef Reidinger il cui settore professionale è la post-produzione, direttore di ARRI Media che si occupa di strumenti tecnici per il cinema, dalla costruzione al noleggio; e infine due esperte in fondi di finanziamento, Gabriele Röthemeyer che può vantare una lunga esperienza in varie commissioni e associazioni (CICAE, Filmstiftung NRW, Berlinale, EAVE, Kuratorium Junger Deutscher Film) e Christiana Wertz che dal 2009 è a capo della Film Commission altoatesina e responsabile dunque anche della parte relativa ai finanziamenti.Per maggiori informazioni e inviare la propria candidatura: http://www.movie-it.info/it/events/final-touch-2