DALIDA - Il film sulla celebre cantante italo-francese su Rai1 il 15 febbraio

", il nuovo film sulla celebre cantante italo-francese, in prima assoluta su Rai 1 mercoledi 15 febbraio." è diretto dalla regista e scrittricee interpretato danel ruolo della famosa cantante di origine italiana. Aè affidato il ruolo di Orlando, fratello e produttore della indimenticabile Jolanda Gigliotti, in arte Dalida. Nel cast figurano altri attori italiani quali Alessandro Borghi, Valentina Carli e Brenno Placido.Una coproduzione franco-italiana di Pathé Production in collaborazione con Rai Cinema.Il film ripercorre interamente la vita e la carriera dell’artista a partire dalla nascita al Cairo nel 1933. E’ il ritratto intimo di una donna assoluta, complessa e solare, una donna moderna in un’epoca che lo era molto meno…In onda su Rai Uno il 15 febbraio 2017