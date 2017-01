Su Rai1 la quarta serie di "Che Dio ci Aiuti"

05/01/2017, 18:37

Dopo il grande successo di ascolti delle tre scorse stagioni, torna su Rai1 dall'8 gennaio 2017 la fortunata serie “”, un originale mix di dramma, commedia e storie sentimentali. Ritroveremonei panni di Suor Angela, la monaca più irriverente della tv, alle prese con nuove avventure e tante novità, prima fra tutte l’arrivo al convitto di Monica, una ragazza che la metterà veramente a dura prova., una produzione Lux Vide in collaborazione con Rai Fiction, prodotta da Matilde e Luca Bernabei, per la regia di. Venti episodi per dieci prime serate in onda su Rai1 da domenica 8 gennaio.Scorretta, bizzarra, fallibile. Sono questi gli aggettivi che meglio descrivono Suor Angela, perché lei non è solo una suora che veglia con sentimento e allegria sul suo convento, ma è prima di tutto una donna piena di difetti e una mamma insostituibile per le ragazze che lo frequentano. Quelle ragazze che abbiamo conosciuto e amato per tre stagioni e che ora, guardandosi allo specchio, si vedono finalmente cresciute.Le difficoltà, le incomprensioni, le infinite prove che hanno incontrato nella vita, hanno permesso loro di diventare grandi. E se alcune sono ormai pronte a lasciare il nido e spiccare il volo, tanti nuovi personaggi sono in arrivo al convento degli Angeli, con le loro emozioni, i loro problemi, la loro storia. E suor Angela? Insieme all’insostituibile suor Costanza (), la nostra suora continua a portare avanti la sua missione: confortare, consigliare e guardare con amore tutti coloro che incontra sulla sua strada. Chi per chiedere aiuto, chi per scappare, chi solo per ricevere quelle attenzioni mai avute prima. Tutti, nonostante le sfide che affronteranno nel loro percorso, saranno da lei accompagnati per mano nella scelta più difficile della vita, ma in fondo l’unica possibile: compiere il bene..Nel cast, oltre a Elena Sofia Ricci e Valeria Fabrizi, Francesca Chillemi, Gianmarco Saurino, Diana Del Bufalo, Arianna Montefiori, Bianca Di Veroli, Christian Monaldi, Lino Guanciale e Miriam Dalmazio.