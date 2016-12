Su Rai1 "Il mio vicino del piano di sopra"

29/12/2016, 12:31

Per la serie "" giovedì 29 dicembre 2016 alle 21.25 Rai1 trasmette il terzo e ultimo episodio dal titolo "" con Sergio Rubini, Barbora Bobulova, Giorgia Boni, Luigi Di Fiore, Simona Nasi, Massimo Nicolini.Claudia Pessini, gntosa e cinica dirigente di una multinazionale, ha comprato l’attico e il superattico dove abita Bruno Gargiulo, designer disoccupato decisamente depresso. I due non si sopportano, ma lui, per far colpo sulla ex moglie, escogita un goffo piano che richiede l’aiuto di Claudia, e in cambio le mette per iscritto che lascerà l’appartamento. La vicenda, però, prende una piega inaspettata e mentre la situazione precipita, sembra inevitabile che la guerra riparta come e più di pma...