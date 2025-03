GIORNATE PROFESSIONALI DI CINEMA DI SORRENTO

47 - Le Marche set naturale del cinema,

La Marche Film Commission/Fondazione Marche Cultura ha partecipato alla, il più importante appuntamento dell'industria cinematografica italiana, che si è tenuto dal 2 al 5 dicembre 2024 presso l'Hilton Sorrento Palace.Promosso dall'ANEC in collaborazione con ANICA, l'evento ha accolto oltre 1500 professionisti del settore, tra produttori, distributori, esercenti, stampa e agenzie di marketing. Le Giornate hanno rappresentato un'occasione unica per il confronto e la presentazione delle prossime uscite cinematografiche, con trailer, anteprime e incontri con registi, attori e autori.In qualità di partner culturale della manifestazione, la Marche Film Commission ha avuto un ruolo centrale con due momenti di grande rilevanza. Il primo è stata l'anteprima del film "" di Alessandro Siani, con Alessandro Siani e Leonardo Pieraccioni, girato interamente nelle Marche e proiettato alla presenza del cast. L'evento, aperto alla città di Sorrento, ha celebrato l'importanza delle Marche come set naturale per il cinema italiano., regista e attore del film, ha raccontato con entusiasmo il legame che si è creato con le Marche durante le riprese: ".", co-protagonista del film, ha raccontato con il suo inconfondibile stile l'esperienza vissuta nelle Marche: "."Il secondo momento ha visto la consegna delnella Sala Sirene dell'Hilton Sorrento Palace a un grande protagonista marchigiano del cinema italiano:per la sua opera prima da regista. Neri Marcorè, con il film "" (presentato al Bif&st 2024 e distribuito da 01 Distribution), ha raccontato una storia emozionante ambientata nell'Italia del boom economico, esplorando temi come l'amicizia e la crescita personale." - commenta il direttore di Marche Film Commission- ""." - sottolinea il presidente di Fondazione Marche Cultura,- "".