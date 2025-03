FRANCO CUOMO INTERNATIONAL AWARD 2024 - Premiata Elisabetta Sgarbi

È stato assegnato a ELISABETTA SGARBI, fondatrice, Direttore Generale e Direttore Editoriale de La nave di Teseo, il premio per l’Editoria del«Un riconoscimento ad una intellettuale poliedrica e raffinata, che ha saputo creare un polo editoriale indipendente che, in pochi anni, si è affermato come uno dei principali promotori della letteratura di qualità, puntando su autori di rilievo e opere di grande valore».Commenta Elisabetta Sgarbi «Sono felice di ricevere questo riconoscimento quando è appena trascorso il nono compleanno de La nave di Teseo. Mi riconosco molto in questa straordinaria avventura editoriale ispirata nel 2015 da Umberto Eco: è un insieme di coraggio, ostinazione, intuito, e un poco di sana incoscienza. Questa è per me, e lo dico da farmacista, la ricetta dell'editore».La cerimonia di premiazione si terrà oggi, lunedì 2 dicembre, a Roma nella Sala Zuccari di Palazzo Giustiniani (dalle ore 15.30).La manifestazione ha ottenuto anche in questa edizione il patrocinio del Senato, dell’Ecpd, dell’Università della Pace, del Consiglio Regionale Puglia, della Rete dei Comuni sostenibili, di Puglia Culture. Il Franco Cuomo International Award, intitolato allo scrittore, giornalista e drammaturgo scomparso nel 2007, è presieduto da Velia Iacovino e Alberto Cuomo. La Giuria, guidata dall'ispanista e critico d’arte Otello Lottini, è composta da Grazia Francescato, politica e ambientalista, Emilia Costantini, giornalista del Corriere della Sera, critica teatrale e scrittrice, Paolo Acanfora, docente di Storia contemporanea all’Università La Sapienza di Roma, Samir Al Qaryouti, giornalista, decano della stampa estera, opinionista di France24; Piero Gambale, funzionario parlamentare e presidente dell’Associazione Per il Meglio della Puglia.02/12/2024, 14:08