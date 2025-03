FLORENCE QUEER FESTIVAL 22 - I vincitori

È “” di Marcelo Caetano, vibrante ritratto della scena urbana queer di San Paolo, ildella, la principale rassegna toscana che celebra il meglio della cinematografia LGBTQIA+, che si è svolta a Firenze dal 27 novembre al 1 dicembre 2024 al Cinema La Compagnia di Firenze.Il premio è stato assegnato dalla giuria lungometraggi presieduta dalla scrittrice Chiara Sfregola e composta inoltre da Maya De Leo, storica LGBTQIA+ e queer studies e Daphne Bohémien, performer e attivista con la seguente motivazione: “”.” segue la vita di Wellington, un giovane appena uscito da due anni di detenzione in un centro minorile. Abbandonato dalla famiglia per il suo orientamento sessuale, si ritrova da solo per le strade di San Paolo e costretto a inventarsi un modo per vivere. Incontra Ronaldo, che gli farà da mentore nella vita di strada e con il quale inizierà una relazione tormentata.A trionfare nella categoria, premio assegnato alle opere che meglio hanno saputo raccontare le tematiche legate all’attivismo, all’orgoglio e alla visibilità queer, è stato “” di Nicola Bellucci “”.Ad aggiudicarsi ilè stato “” di Mo Matton poiché “”. La giuria era composta dal regista Lucifer Benedetti, l’autrice Antonia Caruso e lo scrittore Luca Starita.Infine il, come corto animato in media più votato dalla giuria TheSIGN e Collettivo Moleste è andato a “di Jules Duclos e Noé Sismondi. “”. Le duesono state assegnate a “” di Kelsi Phung e Fabien Corre, corto più votato dal Collettivo Moleste, anteprima di una serie animata politica che tratta con una lente che è insieme intersezionale e decoloniale di storie personali e vicende collettive che accompagnano la storia dei movimenti di liberazione queer. La seconda menzione, per il corto più votato dalla giuria di student3 TheSIGN è “” di Alexis Mouron, un delicato spaccato intergenerazionale in cui l’identità queer è riconosciuta e vissuta in modo spontaneo e senza traumi nel rapporto tra Alexis e sua madre.02/12/2024, 13:28