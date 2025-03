VVFILMF 14 - Il programma della quarta settimana

Lunedì 2 dicembre si apre la quarta e ultima settimana del, un momento conclusivo che promette di essere ricco di occasioni di incontro e approfondimento per tutti gli appassionati di cinema e cultura.Ogni giorno, nuove opportunità per scoprire, apprendere e dialogare grazie a un programma intenso e variegato, incentrato sulla formazione e sull’incontro con personalità di spicco del mondo cinematografico e della comunicazione.Anche in quest'ultima settimana non mancheranno momenti di grande interesse per immergersi a 360° nel mondo del cinema. Gli incontri dal vivo, con ospiti di prestigio, offrono l’occasione unica di approfondire temi attuali e conoscere le esperienze di registi, giornalisti e professionisti del settore.Lunedì 2 dicembreOre 9:00: Incontro con Anggi Frisca, regista del film TEGAR (Film della Fascia Santa Augusta).Ore 11:00: Incontro con Luciano Accomando, regista del film SCIANÈL (Film della Fascia Monte Baldo).Ore 18:30: Evento speciale con Lena Re e Alessandro Martini, regista e produttore del cortometraggio GIOCATTOLI.Mercoledì 4 dicembre – Evento imperdibile in presenza!Ore 11:00: Evento speciale con Alessio Lasta, noto giornalista e inviato di LA7 e RAI 3, che terrà un incontro dedicato al tema delle Fake News.Questo evento si terrà in presenza presso la sede operativa del festival in Via Roma 13/15 a Vittorio Veneto.Non solo le scuole partecipanti avranno l’opportunità di ascoltare dal vivo Alessio Lasta, ma anche il pubblico vittoriese è invitato a partecipare. Un’occasione unica per dialogare direttamente con un esperto del settore e approfondire uno dei temi più attuali e cruciali della comunicazione moderna.Interverrà anche Anna Maria De Luca, dirigente scolastico e critica cinematografica, per arricchire ulteriormente la discussione.Giovedì 5 dicembreOre 11:00: Evento speciale con Umberto Spinazzola, regista cinematografico e televisivo, noto per le produzioni L’ultimo crodino e Non morirò di fame (cinema) e per il celebre programma MasterChef Italia (televisione).Venerdì 6 dicembreOre 17:00: Evento speciale in diretta da Verona con POLOMARCONI.IT, partner ufficiale del vvfilmf.02/12/2024, 08:16