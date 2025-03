ANTONIO DE MARTINO - Nel cast di "Mia", "Pasquale Rotondi.

Un Eroe Italiano" e "Piedone - Uno Sbirro a Napoli"

Volto dell’amatissimo Lino nella fiction tv "",è attualmente nel cast di varie produzioni importanti che promettono di emozionare tantissimi spettatori.Al fianco di Matteo Paolillo, suo collega nella citata fiction, e di Ester Pantano, infatti, De Matteo figura tra gli attori principali di "", nuovo film di Valentina De Amicis, girato nelle Marche tra i comuni di Loreto, Porto Recanati, Sirolo, Ancona, Numa e Osimo.Le riprese si sono svolte tra Febbraio e Marzo 2024 con il supporto di Marche Film Commission e vedono l’attore di Caserta impegnato in ruolo non ancora rivelato che è pronto a stupire tutti.“ - ha dichiarato sibillino De Matteo.In attesa di un nuovo set che lo attende, è anche co- protagonista di "" (titolo provvisorio), diretto da Roberto Dordit e interpretato da Simone Liberati e Lia Greco, dove interpreta Augusto Pratelli, tassista di Urbino dal 1939 al 1943.Infine, a partire dal 2 Dicembre 2024, su Sky Cinema parte la serie di film "", della quale fa parte, appunto, anche De Matteo. Rivisitazione del classico interpretato da Bud Spencer con Salvatore Esposito come protagonista, la serie è interpretata anche da Fabio Balsamo e Silvia D’Amico, con la regia di Alessio Maria Federici. È suddivisa in quattro episodi ed è una produzione Sky Studios, Wildside, società del gruppo Fremantle, e Titanus Production, società del gruppo Titanus."""“ - conclude De Matteo.30/11/2024, 16:58