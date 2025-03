FRAGILE - LA STORIA DI NICOLO' FAGIOLI - In streaming su Prime Video

” è ora disponibile in esclusiva su Amazon Prime Video in Italia e altri 21 paesi al mondo. L’ultima produzione originale dello Juventus Creator Lab racconta il periodo intercorso tra la squalifica e il ritorno in campo del centrocampista. Una storia che meritava di essere raccontata in modo più approfondito di quanto la cronaca abbia concesso, senza scivolare in facili sensazionalismi o giudizi superficiali.La storia di Nicolò ci ha permesso di sottolineare che la salute e la forza mentale sono importanti quanto l'abilità fisica. Il percorso di un atleta è pieno di sfide, sia professionali che personali, e crediamo fermamente che i giovani di tutto il mondo possano relazionarsi, comprendere e imparare dal viaggio di Nicolò. È cruciale dimostrare alle future generazioni che la vita può presentare sfide al di fuori del nostro controllo. Condividendo la storia di un atleta di alto livello che ha affrontato queste avversità, possiamo insegnare loro che essere al massimo delle proprie capacità non protegge dalle difficoltà. Il documentario cerca di evidenziare che il modo in cui affrontiamo la vita fuori dal campo può essere altrettanto importante, se non di più, rispetto alle prestazioni sul campo.Per questo motivo, “dà voce a coloro che hanno vissuto queste difficoltà in prima persona: la sua famiglia, il suo terapeuta e Nicolò stesso. L'obiettivo è mettere in luce come le prestazioni fuori dal campo spesso giochino un ruolo più decisivo rispetto ai successi sul campo. Si enfatizza che riconoscere le difficoltà è il primo passo per superarle, e che condividere apertamente le proprie vulnerabilità è una potente dimostrazione di forza nella ricerca del benessere mentale.27/11/2024, 15:02