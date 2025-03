MR. BEAU - AMICI VERI SI DIVENTA - Presentazione il

28 novembre al Cinema Anteo City Life di Milano

Dopo il successo delle anteprime bolognesi al Cinema Galliera, è iniziato ufficialmente il 13 novembre il tour italiano nelle sale di "", il nuovo documentario di Claudia Tosi che mette in scena sé stessa e racconta la sua vita al fianco di Beau, cane brontolone e affettuosissimo sempre pronto a rivendicare il ruolo di protagonista, ma anche ad essere compagno fedele e attento di Claudia, seguendola in un percorso che li unirà ancora di più.Il film sarà presentato in sala dalla regista Claudia Tosi il prossimo giovedì 28 novembre 2024 alle ore 19:40 presso il Cinema Anteo City Life di Milano.Il documentario, prodotto da Stefilm International, coprodotto da Ma.Ja.De Filmproduktion Gmbh (con il supporto del MIC – Ministero della Cultura, Film Commission Emilia-Romagna – Regione Emilia-Romagna e Film Commission Torino Piemonte – Piemonte Doc Film Fund), racconta l’evoluzione della storia d'amore tra Beau e la sua amica umana, Claudia. Quando un problema di salute minaccia la vita di Beau, Claudia intraprende un'esplorazione della loro relazione per capire se il mondo degli umani lo abbia costretto a rinunciare ad una parte di sé e offrirgli la vita più felice possibile. Il viaggio si compie tra esperimenti etologici condotti all'Università di Pisa, avventure nella natura, “terapia di coppia” con un coach della relazione uomocane e la scoperta di emozionanti sport cinofili. Beau non è semplicemente “un cane”, o meglio, non lo è più di quanto Claudia non sia semplicemente “un essere umano”." - dichiara l’autrice - "".Il Tour di "" è iniziato il 13 novembre 2024 a Roma al Cinema Dei Piccoli – dove è stato ospite anche il Dott. Giacomo Riggio veterinario ed etologo, presente nel documentario – e a Reggio Emilia al cinema Rosebud per proseguire quindi nel resto d’Italia. Tra le prime tappe si segnalano: Modena, Pisa, Bergamo, Milano, Torino, Carpi, Correggio e nuovamente Bologna a grande richiesta dopo il successo delle premiere di ottobre.25/11/2024, 20:17