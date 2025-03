Note di regia di "Dedalus"

" è un revenge movie, un thriller distopico dalle tinte dark che indaga sui rapporti disfunzionali tra gli esseri umani ai tempi dei social network. Il film conduce lo spettatore a una riflessione su una contemporaneità in cui mettersi in mostra, esistere sul Web, è sempre più imprescindibile e il confine tra vita privata e pubblica è sempre più fragile. Per ottenere consenso e visibilità si è disposti a gesti estremi che possono mettere a repentaglio le nostre vite, o quelle degli altri. In questa società fluida di massa si ridefiniscono e si rimettono in discussione ogni giorno i concetti di etica e di bene e male. Tutti possono esprimere le loro opinioni, tutti possono diventare il caso del momento in poche ore e tutto ciò che viene prodotto può potenzialmente essere ricondiviso, apprezzato e appassionare il mondo intero. È in questo contesto sociale globalizzato che è ambientato il film, che riflette su questi temi all’interno del genere, senza rinunciare all’intrattenimento e all’azione, tenendo lo spettatore con il fiato sospeso.