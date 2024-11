24/11/2024, 09:17

Ritorna in scena “”. Il docufilm del regista sardo Roberto Pili, prodotto da Francesco Pili, ha brillato venerdì sera sul palcoscenico del Teatro Maria Carta di Elmas, inserito neldella settima edizione del festival “”. Quest’anno il Festival assume carattere nazionale, sotto la direzione artistica è di Serena Dandini, con oltre 400 appuntamenti indipendenti in tutta Italia, celebrando e promuovendo l'empowerment femminile.” 2024 si svolge dal 22 al 24 novembre, a ridosso della Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne. La manifestazione ha l’obiettivo fondamentale di valorizzare il contributo delle donne nei vari ambiti del sapere e della società, sottolineando il ruolo cruciale che ricoprono nel progresso e nell’eredità culturale delle generazioni future.La proiezione di "" ha offerto agli spettatori un’opportunità unica di scoprire la straordinaria vita di, conosciuta come "", pioniera del calcio femminile in Brasile. Attraverso le sue esperienze, lo spettatore viene condotto nel mondo dello sport, esplorando le sfide personali e le vittorie contro pregiudizi e discriminazioni. LUCY è stata la prima donna verde-oro a giocare in Italia e in Europa, nonché protagonista nel primo Campionato del Mondo femminile FIFA durante l’edizione sperimentale del 1988.La serata è stata un significativo tributo a tutte le donne che, come LUCY, hanno aperto la strada alle nuove generazioni, ispirando un futuro di maggiore equità e inclusione nel settore sportivo e oltre.Il Festival "" è un progetto di Elastica con Gucci e Fondazione CR Firenze come partner fondatori e con la co-promozione del Comune di Firenze e il patrocinio della Regione Toscana. Il progetto, in collaborazione con Elle, è reso possibile grazie a Intesa Sanpaolo, Pampers, Tim e con il contributo di Birra Peroni, Gilead Sciences e SYNLAB. Rai Radio 2 è la radio ufficiale. Si ringraziano Manifattura Tabacchi, ZOO Hub e Opera Prima, sedi della settima edizione del festival.