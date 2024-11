LINEA D'OMBRA 29 - I vincitori

17/11/2024, 11:25

I diritti non hanno confini. A dimostrarlo è il podio internazionale dellache si è conclusa sabato 16 novembre con l’ufficializzazione del verdetto della giuria di esperti e della giuria popolare. Iran, Danimarca, Italia, Gran Bretagna, Francia, Albania, Cina, Stati Uniti, Finlandia e Moldavia sono i paesi rappresentati dai film che hanno vinto.Un segnale che ha risposto in pieno agli interrogativi lanciati da direttori Peppe D’Antonio e Boris Sollazzo e racchiusi nella traccia di questa edizione “Diritti/Rights” che condurrà il festival alla trentesima edizione. Otto giorni, 100 film in concorso e più di 300 giurati coinvolti che, proiezione dopo proiezione, sono stati i protagonisti di interessanti dibattiti su quelli che sono i temi di grande attualità. Per non parlare poi degli ospiti che ogni sera hanno parlato del loro modo di fare e vedere il cinema oggi, con tanto di affondi sulla storia più recente ma anche lontana." - è il commento a caldo di, direttore artistico del festival - ""." - ha aggiunto, direttore artistico del festival - "".Per la sezioneilè stato attribuito a "" di Ioane Bobeica (Moldavia / 2023 / 75′) che ha portato a casa anche ilPerilè stato vinto dadi Eneos Carka (Albania / 2023 / 82’); ilè stato attribuito a "" di Lei Lei (Cina / 2024 / 18’); mentre laha voluto portare sul podio delil lavoro dal titolo "" di Alexandra Cuesta (Stati Uniti / 2023 / 61’).Perillo ha vinto "" di Masha Kondakova (Francia / 2024 / 18’28’);a "" di Christofer Nilsson (Francia / 2023 / 13’13’’).a "" di Anssi Kasitonni (Finlandia / 2024 / 11’42’’).Nella sezioneilè andato a "" di Alexey Evstigneev (Francia / 2024 / 12’10’’). La giuria di esperti ha voluto segnalare con unail corto animato "" di Matteo Burani (Italia / 2024 / 9’). Ilè andato adi Madeleine Homan (Gran Bretagna / 2023 / 4’31’’)Questi i vincitori del. La giuria di esperti si è così espressa: a salire sul gradino più alto del podio della Sezioneè stato il corto "" di Giulia Pandolfini (Italia, Danimarca / 2023 / 7’ 17’’); per la Sezioneha vintodi Farnoosh Abedi (Iran / 2022/5’); per la Sezione, invece, primo classificato è risultato "" di Gabriele Angrisani (Italia / 2023 / 1’ 53”).