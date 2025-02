REAL - Al cinema dal 14 novembre

Arriva nei cinema dopo l’acclamata prima mondiale all’ultimo Festival di Locarno, e il Premio della Giuria al Festival del Film di Villa Medici dedicato al rapporto tra cinema e arti contemporanee, REAL, il nuovo film di Adele Tulli.Dopo la rivelazione della sua opera prima ‘Normal’ (Berlinale, Menzione opera prima ai Nastri d’argento, acclamato in numerosi festival esteri) Real sbarca sugli schermi dal 14 novembre 2024, distribuito da Luce Cinecittà. Il film è prodotto da Pepito Produzioni e FilmAffair con Rai Cinema e Luce Cinecittà, in collaborazione con Les Films d’Ici. La distribuzione internazionale è affidata a Intramovies.Adele Tulli scrive e dirige un nuovo viaggio visionario, poetico e sorprendente dentro un mondo in cui siamo quotidianamente immersi, divenuto talmente abituale da non farci rendere conto quanto sia sconosciuto ed estraniante: il mondo digitale.Una realtà che ha rivoluzionato le vite di tutti, e che il documentario indaga con le stesse lenti tecnologiche, creative e relazionali con cui è strutturata. Una mappa documentata e senza preconcetti che ci mostra con sguardo inedito e curioso un territorio ineffabile, alieno e insieme familiare.REAL, scritto e diretto da Adele Tulli, vede la fotografia di Clarissa Cappellani e Francesca Zonars, il montaggio di Ilaria Fraioli, Adele Tulli, le musiche originali di Andrea Koch, la produzione creativa di Laura Romano.È prodotto da Agostino Saccà per Pepito Produzioni, Valeria Adilardi, Luca Ricciardi, Laura Romano, Mauro Vicentini per FilmAffair in collaborazione con Charlotte Uzu di Les Films d’Ici.06/11/2024, 17:32