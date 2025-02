FESTA DEL CINEMA DI ROMA 19 - Premiate due opere prime italiane

Doppio esordio alla regia con successo in questa edizione dellae di. Una giuria presieduta dalla regista e sceneggiatrice Francesca Comencini affiancata dalla produttrice, compositrice e scrittrice Kaili Peng e dall'attore Antoine Reinartz ha assegnato - fra i titoli delle sezioniai film “” di Huo Xin (sezione Progressive Cinema) - ex aequo “” di Edgardo Pistone (sezione Freestyle), prodotto da Bronx Film, Anemone Film, Mosaicon Film, Minerva Pictures Group e realizzata con il sostegno del Mic - Ministero della Cultura – Direzione Generale Cinema e Audiovisivo e Regione Campania – Fondo Cinema e Audiovisivo, in collaborazione con Film Commission Regione Campania. Il film, è scritto e sceneggiato dallo stesso regista con Ivan Ferone e vanta nel cast giovani attori scelti dopo un lungo e faticoso street casting come Marco Adamo, Anastasia Kaletchuk, Luciano Pistone, Pasquale Esposito, Salvatore Pelliccia, Sergio Minucci, Luciano Gigante, Attilio Peluso, Antonio Cirillo e Rosalia Zinno.In, tre i riconoscimenti per, opera prima di Christian Filippi, progetto sviluppato e prodotto nell’ambito della dodicesima edizione della Biennale College, prodotto da Leonardo Baraldi per Schicchera Production in associazione con Media Flow e con Vivendi main sponsor. Il film sceneggiato dallo stesso regista con Anita Otto, vanta nel cast Zackari Delmas, Silvia D’Amico, Giulia Galassi, Simone Liberati, Federico Pacifici, Nicolo’ Medori e Carlo De Ruggieri.Questi i premi vinti dal film di Filippi:a IL MIO COMPLEANNO di Christian FilippiMotivazione: "".a ZACKARI DELMAS per Il mio compleanno di Christian FilippiIl premio è assegnato da una giuria composta da: Moira Mazzantini (Agente), Chiara Natalucci (Casting Director), Carlo Cresto - Dina (Produttore Cinematografico). Motivazione: "Per un’interpretazione imprevedibile eppure mai casuale. Il suo personaggio attraversa, con la stessa autenticità, esplosioni di energia (a tratti anche distruttiva) e momenti di profonda tenerezza, coinvolgendo lo spettatore in un'esperienza di empatia straordinaria. La grande naturalezza che ha dato al personaggio di Riccardo non nasconde tuttavia l'attenta ricerca, lo studio e la formazione di un attore che, per quanto giovane, si distingue già come un solido professionista".a ZACKARI DELMAS per Il mio compleanno di Christian FilippiIl riconoscimento è stato assegnato dal collettivo di UNITA per dare luce alle nuove generazioni. Motivazione: "".27/10/2024, 14:33