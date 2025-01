ALICE NELLA CITTA' 22 - Danny DeVito: "Il legame

con l'Italia della mia famiglia è sempre forte"

"I". Cosìè intervenuto sabato 19 ottobre 2024 in serata, in collegamento da Los Angeles con l'Auditorium Conciliazione per un incontro speciale con il pubblico in programma ad Alice nella città a cui è seguita la proiezione di "", la commedia per tutta la famiglia ambientata nel cuore delle Dolomiti e diretta da Peter Chelsom, anche lui presente in sala con l’attrice Antonella Rose, in arrivo nei cinema italiani il 5 dicembre 2024 distribuito da Notorius Pictures. Nel film, girato interamente in Italia,recita per la prima volta con la figlia Lucy che è al suo fianco in collegamento da casa: "". E aggiunge: "". E come tutte le famiglie anche quella di DeVito ama il Natale: "".Di fronte a una sala piena di persone di ogni età, di studenti di cinema e famiglie con bambini, interviene anche il registache ospite disottolinea il piacere di aver lavorato cone sua figlia Lucy e introduce dal palco il film: "". Un film di Natale e non solo che, conclude".20/10/2024, 13:30