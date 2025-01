ALICE NELLA CITTA' 22 - Al via il progetto "Corto che passione"

"Da febbraio 2025 è possibile annunciare che i corti saranno presenti in sala grazie al progetto "". Lo dichiara il presidente di Rai cinema Nicola Claudio nel corso degli "Stati Generali del cortometraggio.Le istituzioni a confronto", la seconda edizione dell'appuntamento industry nell'ambito degliche si svolgono dal 16 al 18 ottobre 2024 a Palazzo Esposizioni Roma per Alice nella città, la sezione autonoma e parallela del Festival del cinema di Roma, diretta da Gianluca Giannelli e Fabia Bettini e che da quest’anno ha aperto la collaborazione con la decima edizione del MIA – Mercato Internazionale dell’Audiovisivo ,"Ormai è partito un percorso di valorizzazione del cortometraggio - prosegue il presidente Claudio - un percorso con delle tappe, degli obiettivi e dei risultati che andranno verificati. Se oggi siamo qui - sottolinea - dopo che lo scorso anno parlavamo dei corti in tv con una tappa necessaria per dare visibilità al genere, è per toccare un'altra tappa importante: l'avvio del progetto Corto che passione al cinema. Una tappa di cui Rai Cinema è orgogliosamente partner - sottolinea - e che va a posizionare i corti nella loro sede naturale e necessaria". E dopo aver sottolineato il contributo di tutti i presenti, conclude: "Aspettiamo febbraio 2025 con un piacere condiviso da tutti i presenti e in particolar modo dalla Fice che è il vero motore dell'operatività di questo progetto".A seguire, Giuliana Fantoni presidente Fice spiega nel dettaglio il progetto "Corto che passione!: "Si tratta di un appuntamento mensile con cortometraggi in sala ogni secondo martedì del mese, in orario serale o pre serale a discrezione della sala. Lo slot di cortometraggi previsto è di 65-70 minuti al massimo con la possibilità di vedere 4-5 cortometraggi" - precisa. "L'appuntamento mensile - spiega - nasce per favorire un'abitudine del pubblico e l'obiettivo è di coinvolgere 100 cinema nelle 20 regioni italiane coinvolgendo un'ottantina di province. Verosimilmente i cinema coinvolti saranno quelli d'essai che sono già abituati a questo tipo di prodotto - aggiunge - ma ci auguriamo che con l'ausilio di Anec le cose possano crescere. Fice si occuperà di regolare i diritti theatrical con i distributori e sarà applicato un prezzo per la visione dei film in sala che non deve scendere sotto i 4 euro - precisa - mentre gli esercenti tratterranno interamente l'incasso. Quindi la sala sarà motivata a impegnarsi affinché l'iniziativa abbia successo". E aggiunge: "Fice già dal 1998 porta avanti un'attività di sensibilizzazione del pubblico rispetto al cortometraggio, un genere che deve essere valorizzato e a cui deve essere data la giusta dignità. E per noi è motivo di grande orgoglio essere partner in questo progetto con Anec, Rai Cinema, Alice nella città e l'Associazione Nazionale Distributori Cortometraggi Italiani". Tutto pronto quindi per vedere i cortometraggi in sala: "Iniziamo l'11 febbraio 2025 - annuncia la presidente Giuliana Fantoni - e nelle prossime settimane la Fice racconterà l'iniziativa alle sale, poi raccoglierà le manifestazioni d'interesse delle sale e infine a Natale ci sarà una campagna di lancio forte per partire con il primo appuntamento"."Si è aperto qui un tavolo sui cortometraggi - dice Lorenza Lei (responsabile Cinema e Audiovisivo per la Regione Lazio) - e possiamo contare oltre che su Film Commission anche su Roma Capitale, che è al nostro fianco e al fianco della Regione Lazio.Agli Stati Generali del cortometraggio.Le istituzioni a confronto", appuntamento nell'ambito degli Short Film Days di Alice nella città erano presenti: Lorenza Lei (responsabile Cinema e Audiovisivo per la Regione Lazio) , Nicola Sergio (Presidente Rai Cinema), Carlo Rodomonti (Rai Cinema) ,Giuliana Fantoni - Presidente Fice , Francesco Lattarulo (CNA) – Saverio Pesapane (Associazione Distributori Cortometraggi), Adriano De Maio (Direttore Cinema e Serie TV Rai 2) . Gli SHORT FILM DAYS sono realizzati in collaborazione con il MIA grazie al sostegno della Camera di Commercio di Roma, SIAE che anche in questa edizione è Main Partner dell’iniziativa, CNA - Cinema Audiovisivo, Rai Cinema e la Fondazione Sardegna Film Commission.19/10/2024, 08:58