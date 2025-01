LUCY - UN DESTINO DA PIONIERA - Premiato

al Lisbon Sport Film Festival

Il docufilm “”, diretto da Roberto Pili e prodotto da Francesco Pili, ha ricevuto il prestigioso riconoscimento come2024 all’. Questo evento è organizzato dalla FICTS, la Fédération Internationale Cinéma Télévision Sportifs, che promuove i valori dello sport attraverso le immagini, ed è l’unica federazione del settore riconosciuta dal CIO.Il film racconta la straordinaria vita di Maria Lucia Alves Feitosa, conosciuta come "LUCY", una pioniera del calcio femminile in Brasile. È stata la prima donna brasiliana a giocare in Italia e in Europa e ha partecipato al primo Campionato del Mondo femminile FIFA del 1988. Attraverso il suo percorso, il docufilm affronta temi attuali come l'immigrazione, l'integrazione e le discriminazioni, facendo luce sulle sfide e sui traguardi delle donne nello sport, in un contesto storico in cui il calcio era proibito per le donne in Brasile fino alla fine degli anni '70.Questa produzione indipendente ha visto la partecipazione di noti calciatori, tra cui il portiere Nelson Dida e l'ex capitana della Nazionale italiana, Antonella Carta. Le riprese sono state effettuate all'interno e nei dintorni dello stadio Unipol Domus, sede del Cagliari Calcio. Questo riconoscimento si aggiunge ai numerosi premi già ottenuti dal progetto, sottolineando la sua rilevanza non solo nel contesto sportivo ma anche sociale e culturale.17/10/2024, 21:01