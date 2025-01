MEET THE DOCS! 2024 - A Forlì dal 16 ottobre

L'VIII edizione di, la rassegna organizzata dalla cooperativa Sunset con Tiresia Media, si apre mercoledì 16 ottobre 2024 alle ore 18:30 in EXATR (Piazzetta Savonarola, 6) con il talk "Il reale manifesto", una conversazione con l'artista Marco Petrucci, in arte Testi Manifesti, sul ruolo del graphic design nel cambiamento politico. Il talk precede l'inaugurazione della mostra permanente dell'artista negli spazi della rassegna.Alle 18:00 l'apertura dell'area food & drink della rassegna, con prodotti enogastronomici della zona.Alle 18:30 il talk "Il reale manifesto", momento di incontro con l'artista Testi Manifesti che, attraverso i suoi lavori, riflette sul ruolo del graphic design nel dibattito politico.Dal 2013 Petrucci ha come alter ego Testi Manifesti, il progetto che trasforma frasi emblematiche della cultura pop, citazioni musicali, cinematografiche, di attualità e politica in manifesti d'autore.Alle 20:00 nelle salette Wiseman, l'inaugurazione della mostra "Manifestate! Sconfinate!", una selezione delle opere di Testi Manifesti in dialogo con i film dell'edizione 2024 di Meet the Docs!, un viaggio tra storie che esplorano il tema "Sconfinate!".Ogni opera in mostra, ispirata a un film del festival, sarà acquistabile in formato 50×70, firmata dall'autore, e in 10 copie formato A3. Il ricavato contribuirà alla missione di Medici Senza Frontiere a Gaza e sosterrà il progetto di accoglienza La rete del Caffè Sospeso, permettendo a due registi iraniani di partecipare a Meet the Docs! e ad altri festival, e di portare in giro le proprie opere non gradite al governo del loro Paese.Alle 20:30 l'apertura ufficiale della rassegna. Organizzatori, partner e istituzioni introducono l'edizione e le attività che si svolgeranno durante i cinque giorni di Meet The Docs! Forlì Film Fest.Alle 21:00, nella sala cinema di EXATR, in collaborazione con Amnesty International Italia, la proiezione di No other land, documentario che riflette sul conflitto israelo-palestinese partendo dal punto di vista di Basel Adra, attivista palestinese, che filma la distruzione della sua comunità di Masafer Yatta. Il film èSaranno presenti in sala, per il talk successivo alla proiezione: Yousef Hamdouna, responsabile dell'Ong EducAid per la Striscia di Gaza e Ilaria Masinara, responsabile ufficio campagne Amnesty Italia.Tutti gli eventi sono a entrata gratuita.