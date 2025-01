FESTA DEL CINEMA DI ROMA 19 - Il programma di

Regione Lazio e Roma Lazio Film Commission

Numerose le iniziative della Regione Lazio e di Roma Lazio Film Commission all’interno della diciannovesima edizione dellain programma all’Auditorium Parco della Musica dal 16 al 27 ottobre 2024.Giovedì 17 ottobre alle ore 10.00 il Presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca e Lorenza Lei, Responsabile Struttura Cinema e Audiovisivo della Regione Lazio inaugureranno lo spazio “Lazio, Terra di Cinema”, alla presenza di esponenti del mondo della politica e della cultura. Uno spazio aperto e di incontro che ospiterà, per tutta la durata della Festa del Cinema, numerosi eventi e presentazioni, panel, proiezioni per il pubblico e la stampa, conferenze stampa e iniziative legate alla valorizzazione del territorio del Lazio.Tra le molteplici attività che saranno ospitate nello spazio “Lazio, Terra di Cinema”, venerdì 18 ottobre, alle ore 15.00, la tavola rotonda “Intelligenza Artificiale – Nuove sfide e opportunità per la produzione audiovisiva”, con introduzione di Mariella Troccoli, Commissario Straordinario e Direttore Generale ad interim di Roma Lazio Film Commission e i saluti istituzionali di Mario Luciano Crea, Presidente V Commissione Cultura, Spettacolo e Turismo della Regione Lazio, Lorenza Lei, Responsabile Struttura Cinema e Audiovisivo della Regione Lazio, sarà moderata dal critico cinematografico Enrico Magrelli, con la partecipazione di professionisti del settore.Sabato 19 ottobre lo spazio ospiterà alle ore 15:00 il panel “Il Cinema come industria - L’importanza delle coproduzioni e dell’internazionalizzazione delle imprese del cinema e dell’audiovisivo”. A seguire, la consegna del Premio Film Impresa The Best of, giunto alla seconda edizione.Le attività della Festa del Cinema di Roma sono precedute da un panel che si svolgerà al MIA – Mercato Internazionale Audiovisivo, mercoledì 16 ottobre alle ore 12:30 nella sala 4 del Cinema Barberini dal titolo: “Distribuzione cinematografica nel Lazio – Un nuovo Avviso della Regione per sostenere un patto tra distribuzione indipendente e sale cinematografiche”.15/10/2024, 13:06