NEBRODI CINEMA DOC 2024 - LUCY di Roberto Pili miglior videoclip

Il video musicale, diretto dal regista sardo Roberto Pili e prodotto da Francesco Pili, ha ottenuto un nuovo riconoscimento in Sicilia, aggiudicandosi il premio come miglior videoclip al Festival Internazionale Nebrodi Cinema DOC 2024 durante la cerimonia di premiazione della notte scorsa tenutasi a Naso in provincia di Messina.LUCY di Roberto Pili si è distinto per la straordinaria sinergia tra musica e narrazione visiva, che rende omaggio alla pioniera Maria Lucia Feitosa, la prima calciatrice brasiliana a giocare in Italia e in Europa. Il videoclip, arricchito dal talento di DJ ICE ONE e CAL, e dalla presenza dello storico portiere del Milan Nelson Dida, intreccia con maestria sport e arte, creando un racconto ispiratore di resilienza e successo. La giuria ha apprezzato l’abilità con cui il regista ha saputo valorizzare una figura emblematica dello sport, rendendo il video un’opera coinvolgente e di grande impatto emotivo.Il Festival Internazionale Nebrodi Cinema DOC è dedicato alla promozione del cinema indipendente, con particolare attenzione a storie spesso trascurate, tematiche ambientali e sociali. Il motto del festival, “A story to tell, a world to change” (“Una storia da raccontare, un mondo da cambiare”), riflette la sua missione di stimolare la consapevolezza sociale e culturale attraverso il cinema.L'evento è organizzato dall'Associazione URIOS APS e accoglie opere cinematografiche che sollecitano riflessioni ed emozioni nelpubblico, contribuendo così alla crescita della consapevolezza sociale, culturale e ambientale. Il progetto LUCY – Un destino da pioniera aggiunge così un altro importante riconoscimento presso i festival del cinema indipendenti a livello globale, a poco più di un anno dalla sua uscita. Questo premio evidenzia l'apprezzamento per la qualità e l'originalità del lavoro realizzato dalla compagine sarda, contribuendo a far luce sulla creatività e sull'innovazione del cinema indipendente italiano.14/10/2024, 08:18