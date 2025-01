SOGNIELETTRICI 3 - I vincitori

Si è conclusa la terza edizione didell'immaginario fantastico e di fantascienza con la cerimonia di premiazione che conclude una sei giorni intensa dedicata all’immaginazione tra film, incontri, approfondimenti, ospiti e i lavori del convegno accademico internazionale sulla speculative fiction, tutto a ingresso gratuito.L’immaginazione può salvarci da conflitti permanenti? Partendo dal tema “conflitti e margini” il programma di Sognielettrici 2024 si è posto l’obiettivo di scandagliare la produzione contemporanea di speculative fiction alla ricerca di possibili risposte a questa domanda, partendo dal cinema e quindi contaminandosi con letteratura, fumetti, videogiochi e televisione attraverso riflessioni che abbracciano nuovi media, filosofia, scienza e tecnologia.Le proiezioni dei 32 film delle sezioni competitive, 11 lungometraggi e 21 cortometraggi, hanno proposto al pubblico una panoramica da tutto il mondo della produzione contemporanea di speculative fiction per il cinema. A stabilirei vincitori dei Premi Ciciarampa sono state le elettriche giurie formate da studenti e addetti ai lavori. La Giuria Lungometraggi composta dalla fumettista Silvia Califano (Dampyr, Dylan Dog), dal regista Davide Gentile (Denti da squalo) e dalla attrice, doppiatrice e direttrice di doppiaggio Elisabetta Spinelli (Sailor Moon, Perfect Blue) ha decretato una menzione speciale e i vincitori dei quattro Premi Ciciarampa principali.con la seguente motivazione: “”.con la seguente motivazione: “””.con la seguente motivazione: “”.con la seguente motivazione: “”.con la seguente motivazione: “”.La Giuria Cortometraggi, coordinata da Mimmo Gianneri, docente e saggista, e formata da Gaia Berisso, Gloria Castelletti, Arono Celeprin, Francesca Consuma, Sara D’Onofrio e Antonio Fiorello del corso di Laurea magistrale in Cinema, Televisione e New Media dell’Università IULM, ha decretato i vincitori dei due premi:con la seguente motivazione: “”.con la seguente motivazione: “”.La terza edizione diha confermato la dedizione nell’indagare il concetto di immaginazione in ogni sua forma, anche grazie agli ospiti che hanno portato sul palco del Festival le proprie visioni del mondo, in grado di dare forma a futuri possibili. Come nel caso di Kelsey Egan, veterana di, vinto nel 2022 con la sua opera prima Glasshouse e oggi con ili per "", e della regista Letizia Tonos Paniagua (Aire: Just Breathe) che in conversazione con il pubblico hanno raccontato l’esigenza di usare la fantascienza per dare forma a idee e ad altrove possibili. Alle registe hanno fatto da contraltare le voci delle scrittrici e saggiste Laura Croci e Angelica De Palo che grazie a Stranimondi hanno esposto le “trame” condivise tra femminismo e fantascienza. Lo ha fatto la scrittrice Premio Urania Francesca Cavallero che ha tenuto una coinvolgente masterclass su come costruire nuovi mondi attraverso la scrittura, l’attrice Julia Martínez Rubio che con grande passione ha supportato il film Bionica di Sebastian Perillo di cui è protagonista, così come i doppiatori Gianluca Iacono ed Emanuela Pacotto che ci hanno divertito e dimostrato nuovamente il ruolo centrale della serialità animata nella costruzione di un immaginario condiviso. Per non parlare dei dietro le quinte del fumetto d’anticipazione italiano scoperti attraverso la testimonianza di due generazioni di maestri della nona arte come Antonio Serra (Nathan Never, Legs Weaver) e Gianmarco Fumasoli (Samuel Stern). Non sono mancati approfondimenti tematici di grande rilevanza, come il panel dedicato al Folk Horror attraverso cinema, letteratura e videogiochi con la critica cinematografica Cristina Resa (IGN Italia, Incompetenti podcast), la scrittrice Maddalena Marcarini (Seidmadur - Lo sciamano) e il game designer Pietro Righi Riva (Saturnalia) o quello sul mostruoso nel fantasy letterario italiano con gli scrittori Alessandro Refrigeri (Cesare Beccaria contro la bestia) e Luca Tarenzi (la trilogia L’ora dei Dannati, Orfeo, Sogno e morte) che hanno accesso entusiasmi e curiosità tra il numeroso pubblico presente. In un festival ricco di mostri, più o meno inquietanti, nei film proiettati, non poteva mancare una festa per i 70 anni di Godzilla, che abbiamo celebrato ripercorrendone storia e iconografia attraverso la disanima del Gojira Evangelist Omar Serafini di Fantascientificast e del divulgatore Gabriele Ferrari, noto anche come “ambasciatore dei mostri grossi” Stanlio Kubrick per I400Calci, in compagnia di un piccolo Godzilla che ha approvato pazientemente ogni loro parola. Una bella novità di questa terza edizione è stata la presenza dei content creator Francesco Fossetti e Marco Mottura di RoundTwo, community digitale dedicata a videogiochi e cultura nerd, che hanno partecipato al Festival grazie alla partnership d’eccellenza avviata, proprio a Sognielettrici, tra l’Università IULM di Milano Milan Games Week & Cartoomics 2024. La loro chiacchiera con Francesca Malgeri dal titolo Milan Games Week & Cartoomics presenta: Dal controller allo schermo. Il crescente legame tra cinema e videogiochi ha saputo raccontare la storia dell’autorialità del mondo videoludico e gli inaspettati legami con il cinema, andando oltre i soliti luoghi comuni che circondano il settore." - dichiara il direttore artistico- "".12/10/2024, 21:27