MARIA CRISTINA CARLINI - IL CORAGGIO DELLA GRANDEZZA

- Anteprima il 18 ottobre a Milano

Il 18 ottobre 2024 al MEET di Milano alle ore 19:00, sarÓ presentato in anteprima mondiale il documentario "" di Tiziano Sossi, scritto con Pino Farinotti sull scultrice Maria Cristina Carlini. La proiezione sarÓ preceduta e seguita da un walk in con le sculture dell'artista.La storia di una grande scultrice, partita negli Stati Uniti alla fine degli anni 60 e poi continuata in Cina, in Francia, in Belgio e a Milano. Il suo studio immenso, strapieno di opere e di utensili misteriosi. I critici che ne parlano, gli amici, la deposizione monumentale in una piazza di Milano di una sua grande scultura e un viaggio tra Umbria e Toscana. Tutto alternato dal racconto di Maria Cristina Carlini stessa.12/10/2024, 16:14