LANDED: WHERE THE JOURNEY BEGINS - Le riprese a Torino

La regista Marlene Millar e la coreografa di danza percussiva Sandy Silva tornano in Italia per finalizzare la creazione del nuovo film sulla migrazione dal titolo”, nell’ambito del progetto Migration Dance Film Project, ambientato in Piemonte e Liguria.Dopo i workshop multidisciplinari, sia in studio che on location di maggio, č ora giunto il momento delle riprese, che si articoleranno nei suggestivi spazi del Parco Dora di Torino e dei Chiostri della Certosa di Collegno, a partire dal 25 fino al 30 ottobre.10/10/2024, 11:44