IL CINEMA: CHE IMPRESA! - Venerdì 11 ottobre a Torino

È un percorso che si snoda attraverso la storia della cinematografia, la cultura d'impresa e l'evoluzione della comunicazione aziendale quello offerto dall'incontro "" in programma a Torino venerdì 11 ottobre alle ore 17 negli spazi dell'Heritage Hub Stellantis di via Plava 86. L'appuntamento è organizzato da Unione Industriali Torino nell'ambito del calendario di "Torino, spazio al futuro", il programma di iniziative che celebrano l'attribuzione alla città del titolo di Capitale della Cultura d'Impresa 2024, con la collaborazione di Film Commission Torino Piemonte, Archivio Nazionale del Cinema d'Impresa, del Centro Storico Fiat e di Unindustria, l'associazione confindustriale del Lazio, qui in veste di promotrice del Premio Film Impresa.Sarà l'occasione per esplorare le tappe più significative e le trasformazioni del cinema d'impresa in Italia, dai suoi esordi all'inizio del Novecento fino agli sviluppi recenti, tratteggiandone inoltre le prospettive future. Un racconto a più voci, impreziosito dalla visione di immagini e filmati d'archivio, grazie a cui ripercorrere l'evoluzione di un mezzo di comunicazione che, insieme alla sua funzione nella costruzione di identità aziendali e diffusione dei brand, ha testimoniato e accompagnato lo sviluppo del Paese.Per partecipare è necessario effettuare la registrazione sulla pagina dedicata all'evento del sito web www.torinospazioalfuturo.it e presentarsi all'indirizzo indicato (gate d'ingresso n.30) con un anticipo di almeno dieci minuti.