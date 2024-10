LUCCA FILM FESTIVAL 20 - I premi

29/09/2024, 17:30

Si chiude la ventesima edizione del, che si č tenuta dal 21 al 29 settembre 2024 con la direzione artistica di Nicola Borrelli. Un ricco programma con numerosi ospiti, da Chiara Mastroianni, madrina del festival a Paul Schrader, Ethan Hawke, Matthew Modine, Pupi Avati, Ruben Östlund, Tonino De Bernardi, Massimo Gaudioso, Federico Cesari, Francesco Costabile, Francesco Di Leva, Francesco Gheghi, a Carolina Crescentini, che ha presieduto la giuria del concorso LFF for Future. Ricco e variegato il Lucca Film Festival 2024: la mostra dedicata a Marcello Mastroianni e numerose proiezioni per oltre 50 opere in anteprima italiana, provenienti da tutto il mondo, tra lungometraggi, cortometraggi, corti a tema ambientale LFF For Future, opere prime italiane per Buona la prima! e film fuori concorso. Per il concorso internazionale cortometraggi e lungometraggi č prevista la giuria popolare, le proiezioni dei concorsi traslocano al Cinema Astra (lunghi/corti/LFF For Future) e all'Auditorium Banca del Monte (Buona la prima!).Per il, curato da Stefano Giorgi e da Mattia Fiorino ha proposto 12 lungometraggi in anteprima italiana per esplorare temi universalmente importanti e indagare culture cinematografiche da ogni parte del mondo. La giuria del concorso di quest'anno, composta dall'attrice Lidia Vitale, dal regista Valerio Mieli e dallo sceneggiatore Guido Iuculano ha assegnato i seguenti premi:a "" di Tanaka Toshihikoa "" di Omar Kamaraa "" di Franco Garciaa "" di Franco Garcia" a "" di Franco Garciaa "" di Goran Radovanovica "" di Tawfik AlzaidiPer il, curato da Laura Da Prato e da Dario Ricci, alla sua decima edizione, la giuria professionale composta dal produttore Simone Gandolfo, dal regista e autore Rai Luca Rea e dalla make up artist Dalia Colli ha assegnato i seguenti premi:a "" di Martin Winter e Stefan Langthalera "" di Meria-Lola Terver e Paul Jousselina "" di Elliot Louis McKeea "" di Anthony Saxea "" di Victoria WarmerdamPer ila cura di Leonardo Galeassi, in collaborazione con il Gruppo Sofidel, la giuria presieduta dall'attrice Carolina Crescentini e formata da Luca Luisa della storica associazione culturale La Cappella Underground e membro del Trieste Science+Fiction Festival; dal produttore, regista e filmmaker Andrea Morghen e dal regista e docente Giacomo Nencioni, ha assegnato i seguenti premi:(premio di 1.000 euro) a "" di Nadia Louis-Desmarchais" a "" di Nadia Louis-Desmarchaisdi Gaia Vallese, Serena Magalotti e Indi ArumahandiPer la IX edizione di, che ha presenta la mostra multimediale “Ipotesi di futuro”, a cura di Veronica D'Auria, Lino Strangis e Maurizio Marco Tozzi, č stato assegnato:di Daniele Grosso.Per, l'evento open-air parte del Lucca Film Festival, con la direzione artistica di Irene Passaglia sono stati assegnati:a "" in Piazza Grande con premio da 500€ offerto dal Lucca Film Festival.al Bar Ristorante PULT per "" in Via Fillungo con premio da 500€ in stoviglie ecosostenibili offerto da Bartoli Spa.all'Academy Area Live per “” che si aggiudica i percorsi “” e “” con Tommaso Novi. Quindi, l'Associazione Teatro Castello per “” si aggiudica il percorso “”.Gamer Heroes Academy forma giovani dai 13 ai 18 anni nel settore ludico e videoludico con attrezzature all'avanguardia e professionisti esperti.In collaborazione con la Siae sono stati assegnati:Per il" di Matteo Ducceschi (Musiche Originali di Diego Guarnieri)" di Federico Giovanni Sardi De Letto" di Giommaria D'AngeloPer ildi Nicola LazzariDurante il festival sono stati anche consegnati:a Ethan Hawke;" a Ruben Östlund;a Paul Schrader;a Pupi Avati;a Tonino De Bernardi;a Lidia Vitale;a Federico Cesari,