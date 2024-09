LOCARNO A MILANO 2024 - Una selezione del programma di Locarno77

25/09/2024, 09:43

Si consolida ulteriormente lo stretto legame tra il Locarno Film Festival e Cineteca Milano. Dall’11 al 14 ottobre, infatti, il Cinema Arlecchino ospiterà: quattro giorni – uno in più rispetto all’edizione del 2023 – dedicati ai film di Locarno77, accompagnati e presentati da registi, attori e importanti ospiti.Sono nove i film che animeranno il programma di Locarno a Milano, presentati in lingua originale e con sottotitoli in italiano al Cinema Arlecchino.Giona A. Nazzaro, Direttore artistico del Locarno Film Festival: «Un legame importante unisce Milano e Locarno; un legame fatto di immagini e cinema, e di progetti nel segno del futuro e del piacere dell’invenzione. Una storia importante, che quest’anno s’arricchisce di un programma variegato e audace come nella tradizione del nostro festival. Autori giovani che con sguardo lucido interrogano il presente cercando nuove forme di vita.»Quattro titoli provengono dal Concorso Internazionale. A iniziare dal vincitore del Pardo d’Oro, il lituano Toxic (Akiplėša) – un racconto di formazione folgorante e fuori dai canoni – che vedrà la presenza della regista Saulė Bliuvaitė, in conversazione con il direttore artistico del Locarno Film Festival Giona A. Nazzaro. Il film si è aggiudicato anche lo Swatch First Feature Award (Premio per la migliore opera prima). Il regista francese Virgil Vernier incontrerà il pubblico in occasione della proiezione del suo 100,000,000,000,000 (Cent mille milliards), una storia di sogni, speranze e paure che coinvolge un gigolò e la dodicenne Julia. Giona A. Nazzaro presenterà in sala BY THE STREAM (SUYOOCHEON), del maestro coreano Hong Sangsoo, premiato per la migliore attrice Kim Minhee: un film che affronta i temi del teatro, dei rapporti familiari e del tempo che scorre. Lo svizzero The Sparrow in the Chimney (Der Spatz im Kamin), un lungometraggio che tratta del difficile rapporto tra due sorelle durante una riunione familiare dai toni apocalittici, sarà introdotto dal regista Ramon Zürcher insieme al produttore Silvan Zürcher.Tre sono i titoli che provengono, invece, dal Concorso Cineasti del Presente. Anche in questo caso sarà possibile vedere il vincitore del Pardo d’Oro della sezione, ovvero HOLY ELECTRICITY, del regista esordiente georgiano Tato Kotetishvili, un racconto che tratta di alienazione, amicizia e bisogno di intimità. FOUL EVIL DEEDS dell’inglese Richard Hunter è una raccolta di storie sulla cattiveria dell'essere umano, una commedia nera capace di far ridere a denti stretti sulla banalità del male. La regista Adele Tulli – che torna dietro la macchina da presa dopo Normal – introdurrà al pubblico milanese il suo REAL, che riflette sull’umanità nell’era digitale.La Retrospettiva di Locarno77, “The Lady with the Torch – Il centenario della Columbia Pictures”, trova spazio a Locarno a Milano con la proiezione di un classico del cinema: Ventesimo secolo (Twentieth Century), film del 1934 di Howard Hawks. Tra i capolavori assoluti del regista, la sofisticata commedia sarà introdotta dal giornalista e critico cinematografico Paolo Mereghetti.La rassegna includerà anche la proiezione di Passo a due, che raccoglie i cortometraggi di sei giovani registi – tra cui il milanese Francesco Manzato –, presenti in sala insieme agli attori (alcuni di loro cresciuti a Milano, come Diego Benzoni, Anna Lazzeri, Maria Caggianelli Villani). Il progetto, prodotto insieme a CISA (Conservatorio Internazionale di Scienze Audiovisive), con il sostegno di RSI Radiotelevisione Svizzera e supervisionato dalla pluripremiata regista Alice Diop, è stato presentato come Evento Speciale durante il Locarno Film Festival.Il programma si inserisce nell’ambito del progetto Cinema on the Docks, hub creativo sulla Martesana, nella Biblioteca Morando Morandini, che da ottobre si popolerà di giovani filmmaker e professionisti dell’audiovisivo, alcuni degli ospiti della manifestazione saranno coinvolti in incontri e mentoring con i residenti.Locarno a Milano è un progetto di Cineteca Milano e Locarno Film Festival, realizzato con il sostegno di Cinema on the Docks, Fondazione Cariplo, Filmidee, Regione Lombardia, Comune di Milano, Ministero della Cultura, WindeX, Istituto Svizzero e Ambasciata della Repubblica di Lituania.