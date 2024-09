ALICE NELLA CITTA' 22 - In concorso "Non dirmi che hai paura"

24/09/2024, 08:35

, il secondo lungometraggio cinematografico diretto da Yasemin Şamdereli, in collaborazione con Deka Mohamed Osman, sarā presentato in Concorso alla 22a edizione di Alice nella Cittā.Saranno presenti le due registe, Yasemin Şamdereli e Deka Mohamed Osman, e parte del cast.Tratto dall'omonimo bestseller internazionale di Giuseppe Catozzella (edito in Italia da Feltrinelli), Non dirmi che hai paura č stato l'unico lungometraggio italiano in Concorso al Tribeca Film Festival, dove si č aggiudicato il Premio Speciale della Giuria. In seguito č stato presentato al Munchen Filmfest, dove ha vinto il premio internazionale del pubblico.Il film č prodotto da INDYCA con RAI CINEMA, NEUE BIOSKOP FILM, TARANTULA, BIM PRODUZIONE, in coproduzione con MOMENTO FILM, VOO, Be tv e Shelter Prod, FILM I VÄST, in collaborazione con THE PIRANESI EXPERIENCE, CINEPOST e PONT NEUF PROCUTIONS ed č distribuito in Italia da FANDANGO DISTRIBUZIONE.Il film č inoltre realizzato con il sostegno del Ministero della Cultura MiC, con il contributo di Apulia Film Fund di Apulia Film Commission e Regione Puglia a valere su risorse del POR Puglia FESR-FSE 2014/2020, Film Commission Torino Piemonte, Eurimages - Council of Europe e Europa Creativa Programma Media.La 22a edizione di Alice nella Cittā si terrā dal 16 al 27 ottobre 2024, all'interno della Festa del Cinema di Roma.