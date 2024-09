FINO ALLA FINE - Gabriele Muccino alla Festa di Roma e dal 31 ottobre al cinema

Il trailer



Finalmente disponibile online il Trailer Ufficiale di "" il nuovo film di Gabriele Muccino, che sarà presentato nella sezione "Grand Public" della 19^ Festa del Cinema di Roma e arriverà al cinema dal 31 ottobre.Il film, una storia d’amore che diventa un thriller adrenalinico, è scritto da Gabriele Muccino con Paolo Costella, prodotto da Lotus Production, una società Leone Film Group con Rai Cinema, in associazione con Adler e con Ela Film, e distribuito da 01 Distribution."La protagonista di Fino alla fine, Sophie, ventenne, americana, di passaggio a Palermo con la sorella, incarna una forza vitale indomabile che, dopo aver vissuto a lungo in uno stato di prigione emotiva, sceglie, incontrando un gruppo di giovani siciliani, di uscire dal proprio bozzolo e tuffarsi nella vita sfidando sé stessa e il mondo" dichiara Muccino e aggiunge "il suo è un viaggio di iniziazione per vivere senza rimpianti, scoprire l’ignoto e accettare il cambiamento come forza necessaria, anche insidiosa ma comunque fondamentale se si vuole vivere davvero fino in fondo. Fino alla fine".Oltre alla protagonista Sophie, interpretata da Elena Kampouris, Muccino dirige un cast italiano e internazionale composto da: Saul Nanni, Lorenzo Richelmy, Enrico Inserra, Francesco Garilli, Ruby Kammer, Yan Tual, Mitch Salm, Grace Ambrose, Syama Rayner, Samuel Kay.