SOGNIELETTRICI 3 - A Milano dal 7 al 12 ottobre

Rispettando il suo ormai tradizionale motto "Riprendiamoci il futuro!”continua a mantenere la promessa di rappresentare un appuntamento culturale e di ricerca che parte dal cinema per estendersi ad altre arti come letteratura, fumetti, videogiochi, televisione e quindi aprirsi a contaminazioni con ulteriori media e discipline. Le produzioni artistiche legate al fantastico e alla fantascienza non sono significative solo per il loro valore di puro intrattenimento, ma soprattutto come strumento per analizzare la realtà che viviamo da prospettive inedite.D’altronde per raccontare la realtà, ci vuole l’immaginazione e per questo Sognielettrici si pone da sempre l’obiettivo di indagare il concetto di immaginazione, e di come cineasti e artisti da tutto il mondo, attraverso le loro visioni, ci forniscano un linguaggio comune con cui affrontare possibili scenari futuri.Il festival Sognielettrici, promosso dall’università IULM sotto la direzione artistica di Stefano Locati, si articola ogni anno in tre diverse direzioni: le proiezioni con i concorsi internazionali lungometraggi e cortometraggi inediti e in anteprima italiana appartenenti ai generi fantastico, fantascientifico e sovrannaturale, una retrospettiva tematica, gli incontri con ospiti nazionali e internazionali che ogni anno propongono masterclass, dibattiti, tavole rotonde, approfondimenti e un convegno accademico internazionale sulla speculative fiction “Tra finzione e società”.Attraverso una riflessione aperta al confronto con il pubblico, il festival Sognielettrici quest’anno si concentra sul tema conflitti e margini nella speranza di aprirci a nuovi possibili orizzonti di una realtà al limite della distopia. “L’immaginazione può salvarci da un futuro di conflitti permanenti? Quando la società è malata - dichiara il direttore artistico Stefano Locati - la cultura individua l’infezione, promuovendo empatia, conoscenza e consapevolezza e contribuendo a far luce sulla ‘patologia’”.Proprio su questa sollecitazione l’illustratrice portoghese Sara Feio ha realizzato l’immagine che campeggia sul poster ufficiale di Sognielettrici 2024 in cui una lupa lotta per liberarsi dai tentacoli di chi cerca di marginalizzarla. “La piovra che la trattiene – dice l’artista Sara Feio – si apre a interpretazioni sul suo significato: guerra, capitalismo, malattie, patriarcato… o forse le intelligenze artificiali”.La retrospettiva tematica di questa terza edizione sarà dedicata ai quarant’anni dal 1984. Quando George Orwell, nel 1949, immaginò un cupo e inquietante 1984 nel suo più famoso romanzo, l’intenzione era quella di rappresentare le conseguenze del totalitarismo, riuscendo anche ad anticipare il futuro della sorveglianza digitale, oltre a creare un lessico (ancora oggi fonte di dibattito tra traduttori e letterati) in grado di aiutarci a comprenderlo. Un esempio emblematico nel rapporto tra scienza e fantascienza, tanto che il vero anno 1984 fu uno spartiacque anche nella produzione letteraria, scientifica, tecnologica e cinematografica. Saranno quindi proposti quattro film distribuiti nel 1984, a partire dal seminale Terminator di James Cameron, che del conflitto tra umano e macchinico e del dibattito sull’intelligenza artificiale è diventato nel tempo un tassello fondante dell’immaginario collettivo.Il 2 settembre scorso si è chiuso il bando su FilmFreeway per inviare il proprio film all’attenzione del comitato di selezione, che ha visto la partecipazione di 2.090 titoli tra lungometraggi e cortometraggi. Le sezioni competitive che si contenteranno i Premi Ciciarampa del festival Sognielettrici proporranno una selezione di film prodotti nell’ultimo anno, provenienti da tutto il mondo e che saranno premiati da due giurie: quella per i lungometraggi sarà composta dalla fumettista Silvia Califano (Dampyr, Dylan Dog), dal regista Davide Gentile (Denti da squalo) e dalla doppiatrice e direttrice di doppiaggio Elisabetta Spinelli (Sailor Moon, Perfect Blue) mentre quella per i cortometraggi sarà formata da studentesse e studenti della laurea magistrale in Cinema, televisione e nuovi media dell’Università IULM presieduti dal docente e saggista Mimmo Giannieri.Una bella novità per questa terza edizione è la collaborazione con Milan Games Week & Cartoomics 2024 di cui quest’anno l’Università IULM di Milano è partner d’eccellenza. L’Ateneo si distingue a livello nazionale per le attività di Ricerca, Formazione e Terza Missione che svolge proprio nell’ambito dei videogiochi, dell’Intelligenza Artificiale e dei media digitali in genere, in forte continuità con le iniziative promosse da MGWCMX.La collaborazione prenderà il via proprio a partire dalla terza edizione di Sognielettrici che proporrà un incontro realizzato in stretta collaborazione con MGWCMX a cui parteciperanno Francesco Fossetti e Marco Mottura di RoundTwo, community digitale che si occupa di videogiochi, board game e cultura nerd con un tocco diretto e personale, e continuerà con AI.motion, il primo “Festival Italiano del Cinema e dell’Audiovisivo realizzati con l’Intelligenza Artificiale”, ideato dall’Ateneo, che ha attivo un corso di Laurea magistrale dedicato proprio all’Intelligenza Artificiale e ha dato vita allo IULM AILab, il primo laboratorio sull’Intelligenza Artificiale nato in un’Università non STEM. Questa sinergia è estesa e continuativa fino alle date di Milan Games Week & Cartoomics (22-24 novembre 2024), in cui alcuni panel e talk saranno realizzati da professori e ricercatori dell’Università IULM, dove è possibile specializzarsi su questi stessi temi grazie all’Executive Master in Gaming and E-Sports.