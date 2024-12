ERION - Al via le riprese del cortometraggio

diretto da Marius Gabriel Stancu

Si svolgono nella provincia di Taranto le riprese del cortometraggio dal titolo “”, il terzo lavoro diretto dal regista rumeno ma residente in Regione, dopo i suoi precedenti “” e “”, in Concorso al Torino Film Festival.Ambientato agli inizi degli anni Duemila “” è la storia di una breve relazione estiva tra Christian, universitario che vive al Nord ma che ogni estate torna nel luogo natio dei genitori, ed Erion, italiano di seconda generazione, figlio di immigrati albanesi. La fine della bella stagione segna anche quella di un sentimento impossibile da coltivare per due ragazzi appartenenti a contesti così diversi e con un destino che sembra annunciato..Con(“Gloria”, “I figli della notte” e nel cast delle serie Netflix “The App” e “Tutto chiede salvezza”) e(“Quell’estate con Irene”, “Sole”, e parte del cast della serie RAI “Il Santone”), “” indaga sui desideri e i sogni sul futuro di due ragazzi non più adolescenti, in un momento di grandi cambiamenti sociali e politici che hanno portato, in molti luoghi del mondo, e soprattutto proprio in Puglia, alle basi di una nuova società fatta di convivenze e integrazione, ma anche di forti contrasti tra popoli, culture e identità opposte.” - ha dichiarato