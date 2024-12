VISIONI DAL MONDO 10 - I vincitori

Si è conclusa la, fondato e diretto da Francesco Bizzarri, con la direzione artistica di Maurizio Nichetti. Un’edizione speciale, che ha trasformato Milano nella capitale del documentario che si è svolta al Teatro Litta, alla Cineteca Milano Arlecchino e al Museo Nazionale Scienza e Tecnologia Leonardo da Vinci.Il2024 del valore di 5.000 euro, assegnato da autorevoli giurati, quali: Domizia De Rosa, presidente di Women in Film, Television & Media Italia, Giannandrea Pecorelli, produttore cinematografico e televisivo, e Gianfranco Rinaldi, avvocato di diritto di cinema e audiovisivo, docente, membro di film commissions e commissioni ministeriali; va a “” regia di Alessio Garlaschelli. Motivazione: "".Il2024 del valore di 2.500 euro, conferito da una giuria composta da studenti delle facoltà e delle scuole di cinema milanesi Civica Scuola di Cinema Luchino Visconti, IED - Istituto Europeo di Design e Centro Sperimentale di Cinematografia, va a “” regia di Ruben Gagliardini. Motivazione: "".Il, dedicato a Franco Scaglia, va a “” regia di Andrea Fortis. Motivazione: "".Ildel valore di 3.000 euro, conferito da una giuria internazionale composta da Heidi Gronauer, direttrice di ZeLIG, scuola per documentari, televisione e new media, Bettina Hofmann, co-direttrice dell’area documentari di RTS Radio Televisione Svizzera francese, e Gudula Meinzolt, produttrice internazionale, va a “” regia di Håvard Bustnes. Motivazione: "".Il2024 conferito da una giuria composta dai possessori di Cinetessera 2024 della Cineteca Milano Arlecchino va a “” regia di Olmo Cerri.Il2024 assegnato dalla giuria popolare del valore di 1.000 euro va a “” regia di Martine Asselin e Annick DaigneaultLe giurie di Visioni dal Mondo 2024 hanno assegnato anche leLa giuria ufficiale ha assegnato per la categoriale menzioni a “” regia di Stefano Conca Bonizzoni, con la motivazione: "". E a “” regia di Alessandro Nucci, con la motivazione: "".La giuria degli studenti per la categoriaha assegnato la menzione a “” regia di Stefano Conca Bonizzoni, con la motivazione: "".La stessa giuria ha assegnato per la categorialaa “” regia di Leonardo Ferro, con la motivazione: "".Laha assegnato laa “” regia di Atiye Zare Arandi con la motivazione: "".Per illacomposta da stampa e content creator è stata assegnata a “” regia di Martine Asselin e Annick Daigneault con la motivazione: "".La giuria è composta da media tradizionali e non: Paolo Beltramin (Corriere della Sera), Jaqueline Ceresoli (Exibart), Daniele Daccò (@ilrinogram), Matteo Dall'Ava (Vanity Fair), Stefano Gallarini (Radio Monte Carlo), Erika Gherardi (TechPrincess), Francesca Guatteri (@francesca_guatteri), Stefano Guerrera (@stefanoguerrera), Laura Longo (Rai), Lucia Macchi (Urbanfile.com), Luca Misculin (Il Post), Tommaso Paris (ArteSettima), GianLuca Rocco (Libertà), Elisabetta Roncati (@artnomademilan), Matilde Silvestri (@travel.mati), Orazio Spoto (Instagrammers Italia), Monica Stefinlongo (Radio Lombardia), Luca Tremolada (Il Sole 24 ore), Livia Viganò (Factanza).15/09/2024, 21:22