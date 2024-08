VENEZIA 81 - Il Friuli Venezia Giulia protagonista al Lido di Venezia con tanti film

31/08/2024, 11:46

A pochi mesi di distanza dalla selezione di “” alla Berlinale 2024, il Friuli Venezia Giulia è nuovamente protagonista di un altro prestigioso red carpet, quello dell’, diretta da Alberto Barbera, con “” di Gianni Amelio, selezionato tra i film in concorso ufficiale.Il film, prodotto da Kavac Film, Ibc Movie, One Art con Rai Cinema, con il contributo di Friuli Venezia Giulia Film Commission - PromoTurismoFVG e in collaborazione con Trentino Film Commission, è stato girato in diverse località del Friuli Venezia Giulia, coinvolgendo oltre 20 tecnici e maestranze locali impegnate sul territorio per 12 giornate di riprese, a cui si sommano le oltre 520 comparse impiegate sul set. Le riprese si sono svolte a Udine, città protagonista della pellicola, e anche a Venzone, Tolmezzo, Codroipo (Villa Manin), Cormons e Gorizia. La pellicola vede la partecipazione di un cast eccezionale, tra cui Alessandro Borghi, Gabriel Montesi e Federica Rosellini. "Campo di Battaglia" si annuncia come un’opera intensa e coinvolgente, che spinge gli spettatori a esplorare il cuore stesso della condizione umana. Il film uscirà nelle sale il prossimo 5 settembre distribuito da 01 Distribution.” queste sono state le parole del regista, nel corso dell’incontro stampa del febbraio scorso a Udine.Annunciata anche l’anteprima mondiale,, all’della serie Sky Original "", dall’omonimo romanzo bestseller di Antonio Scurati, vincitore del Premio Strega. La serie, che racconta la nascita del fascismo in Italia e l'ascesa al potere di Benito Mussolini, è diretta da Joe Wright e prodotta da Sky Studios e da Lorenzo Mieli per The Apartment, società del gruppo Fremantle, in co-produzione con Pathé, in associazione con Small Forward Productions, in collaborazione con Fremantle, CINECITTÀ S.p.A. e Sky. Luca Marinelli interpreta Benito Mussolini. Le riprese, ambientate tra Gorizia e Aquileia, hanno coinvolto oltre 20 professionisti locali.Tra i film inper la sezioneè presente anche "". Diretto da Péter Kerekes e prodotto da Videomante, questo documentario racconta la storia di Luciana, un'astrologa napoletana che consiglia ai suoi clienti di trascorrere il compleanno in specifiche località per rinascere sotto nuove influenze celesti.Il Friuli Venezia Giulia ha visto crescere esponenzialmente la sua attrattività per molte produzioni nazionali e internazionali, grazie soprattutto al meticoloso lavoro di FVG Film Commission - PromoTurismoFVG, in grado di sostenere economicamente e a livello logistico set di grande importanza.Come nel caso di “” di Jan-Willem van Ewijk, pellicola che si fregia di essere stata selezionata alladi Venezia. “” ha goduto del supporto logistico e organizzativo della FVG Film Commission, anche sfruttando alcune piattaforme di servizi di PromoTurismoFVG, come l’utilizzo degli impianti di risalita (telecabina del Canin e Funifor-Prevala) e di mezzi tecnici. Il film, infatti, ha avuto come ambientazione principale il comprensorio sciistico di Sella Nevea, toccando entrambi i versanti del Monte Canin. Coinvolta anche la località di Valbruna, in Val Saisera. Le riprese in regione si sono concentrate, tra febbraio e marzo 2023 per tre settimane di permanenza sul territorio. Il resto del film è stato girato tra la Slovenia e la Svizzera. Importante anche il sostegno del Comune di Chiusaforte che ha ospitato la troupe. “” è una produzione di Frank Hoeve, BALDR Film e coprodotta da Lomotion (CH) e Staragara (SL).” - commenta l’assessore alle Attività produttive e turismo del Friuli Venezia GiuliaInfine, questa edizione dell’81esima Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica vedrà una partecipazione attiva di FVG Film Commission - PromoTurismoFVG, a cura della quale sarà organizzato un evento di presentazione degli otto cortometraggi vincitori del bando “”.