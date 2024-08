VENEZIA 81 - 70 eventi targati Regione del Veneto e Veneto Film Commission

27/08/2024, 08:40

all’con un panel di oltre 70 eventi per approfondire, conoscere e promuovere il "sistema veneto del cinema”.Gli incontri, dal 29 agosto al 7 settembre 2024 allo spazio della Regione del Veneto / Veneto Film Commission all’Hotel Excelsior al Lido di Venezia, rappresentano ormai da molti anni un prezioso appuntamento con il mondo dell’audiovisivo nazionale e mondiale, in cui trovano visibilità e hanno occasione di confrontarsi istituzioni culturali, associazioni, professionisti del settore, registi, attori e produttori veneti. Attraverso una vetrina internazionale, come quella offerta dalla Mostra del Cinema, che accoglie da tutto il mondo professionisti e appassionati.Un luogo di incontro per discutere e riflettere sulla situazione del sistema-cinema in Veneto sotto il profilo culturale e produttivo e sul sostegno da parte della Regione e della VFC alle imprese di produzione cinematografica e audiovisiva, favorendo processi di formazione, innovazione e occupazione." - interviene il presidente della Regione del Veneto- ""." – sottolinea l’assessore alla Cultura della Regione del Veneto- ""’." – evidenzia il presidente della Fondazione Veneto Film Commission- "".Tra gli oltre 70 eventi proposti nelloall’Hotel Excelsior, si segnalano:Sabato 31 agosto (10.00-11.45) Panel Box Office: Produzione italiana e redditività, un modello ancora sostenibile? E in Spagna e in Francia come va? a cura di Duesse Media Network Srl.Intervengono Stephane Parthenay (Pyramide Productions), Kiko Martinez (Nadiesperfecto), Nicole Morganti (head of originals, Italy &Southern Europe Prime Video), Paolo Del Brocco (AD Rai Cinema), Giampaolo Letta (AD Medusa Film), Massimo Proietti AD Vision Distribution, Jacopo Chessa (direttore generale Veneto Film Commission), Francesco Gesualdi (direttore generale Marche Film Commission). Modera Vito Sinopoli.Sabato 31 agosto (14.45-15.25) Immersive & Performing Arts – Presentazione delle attività del CSC presso la Sede di Venezia - San Servolo, a cura di Centro Sperimentale di Cinematografia e Veneto Film Commission.Intervengono Cristiano Corazzari (assessore a Territorio, Cultura, Sicurezza, Sport Regione del Veneto), Santo Romano (direttore Area Politiche Economiche, Capitale Umano e Programmazione Comunitaria Regione del Veneto), Sergio Castellitto (presidente della Fondazione Centro Sperimentale di Cinematografia), Adriano De Santis (preside Scuola Nazionale di Cinema), Sara Tirelli (direttrice Polo Immersive Arts - Centro Sperimentale di Cinematografia), Luigi Bacialli presidente Veneto Film Commission.Sabato 31 agosto (16.15-17.00) Focus maestranze audiovisivo: le professioni dell'industria cinematografica in Veneto oggi, a cura di Gaia Vianello, Lorenzo Pezzano, Ilaria Marmugi, ACT Trentino, FAS Alto Adige, Air3.Intervengono: Gaia Vianello (professionisti audiovisivo residenti in Veneto), Ilaria Marmugi (professionisti audiovisivo residenti in Veneto), Lorenzo Pezzano (professionisti audiovisivo residenti in Veneto), Mattia Ottaviani (ACT Associazione Cinematografica Trentina), Georg Zeller (FAS Film Association of South Tyrol), Giovanni Esposito (Air3 Associazione Italiana Registi). Modera Jacopo Chessa (direttore generale Veneto Film Commission).Martedì 3 settembre (17.00-18.00) Cinema e Sport. Olimpiade Culturale di Milano Cortina 2026, a cura di Fondazione Milano Cortina 2026.Intervengono Yasmin Meichtry (Associate Director Olympic Foundation for Culture and Heritage), Domenico De Maio (Culture and Education Director Fondazione Milano Cortina 2026), Franco Ascani (presidente della Fédération Internationale Cinema Television Sportifs – FICTS, membro della Commissione Cultura e Education del CIO), Luana Bisesti (direttore Trento Film Festival), Matteo Pavesi (direttore Fondazione Cineteca Italiana), Davide Russo (responsabile relazioni istituzionali Giffoni Film Festival). Modera Andrea Monti (direttore della comunicazione Fondazione Milano Cortina 2026).