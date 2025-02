FIRENZE 1944 - L'8 agosto su Rai Storia

La documentazione sonora realizzata nei giorni che precedettero la Liberazione di Firenze nell'agosto del 1944, con eventi registrati con un microfono clandestino a rischio della vita, tra il 31 luglio e il 30 settembre 1944 a Firenze da Amerigo Gomez e Victor De Sanctis. È “”, in onda giovedì 8 agosto 2024 alle 22.10 su Rai Storia.Mandato in onda per la prima volta nel 1954 e successivamente arricchito dai materiali d'archivio italiani, britannici, tedeschi, neozelandesi, statunitensi lo Speciale è stato prodotto dall’Istituto Storico della Resistenza in Toscana, realizzato da Film documentari d’arte per la regia di Massimo Becattini e con la consulenza storica di Renzo Martinelli.07/08/2024, 10:05