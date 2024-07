VENEZIA 81 - Europa Creativa MEDIA al Venice Production Bridge

28/07/2024, 12:28

Il team delsarà presente dal 30 agosto al 3 settembre 2024 Venice Production Bridge.Questi due gli appuntamenti:Domenica 1 Settembre, 11:30 - 13:00TECH MATCHES CREATIVITYExperience XR Tech Today & Meet, Match and MingleIsola Lazzaretto VecchioIl Creative Europe Desk Italy MEDIA in collaborazione con i Desk Danimarca, Finlandia, Germania, Paesi Bassi, Lituania, Portogallo, Svezia, Lussemburgo e Wallonia – Bruxelles, organizza un evento strutturato in una prima parte di analisi di come l’industria tecnologica può trarre vantaggio dai creativi e viceversa e da un secondo momento durante il quale alcune società di produzione indipendenti europee del settore XR/VR presenteranno brevemente se stesse e i loro progetti, per poi scambiare idee con i colleghi e le colleghe di altri Paesi nell’ambito di un networking cocktail che seguirà l'evento dalle 13:00 alle 14:30 presso la Immersive Terrace.Per maggiori informazioni e per le iscrizioni, clicca quiDomenica 1 Settembre, 14:45 - 16:15“Prospects of European media policy"Italian PavilionLa Commissione europea incontrerà una rappresentanza dell’industria italiana all’Italian Pavilion all’interno dell’Hotel Excelsior per un confronto sulle attuali politiche di sostegno europee e nazionali. All’incontro, che verterà in particolare sui recenti sviluppi della politica audiovisiva e dei media, interverranno Roberto Viola, Direttore Generale per le politiche digitali della Commissione europea e Nicola Borrelli, Direttore Generale DG Cinema e Audiovisivo del Ministero della Cultura.