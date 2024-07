CALABRIA MOVIE FILM FESTIVAL 5 - Incontri con i protagonisti del cinema

23/07/2024, 17:00

Incontri con i protagonisti del cinema e delle serie tv, proiezioni e masterclass dedicate, una mostra fotografica che esplora l’erotismo cinematografico e un occhio di riguardo alla formazione con la sezione industry. Dal 1 al 4 agosto la città di Crotone si trasforma in una cittadella del cinema grazie a, la rassegna dedicata al meglio della cinematografia breve, giunta alla sua quinta edizione. La quattro giorni, ideata da Luisa Gigliotti, Antonio Buscema e Matteo Russo è inserita nel cartellone estivo Crotone Summer 2024 promosso dal Comune di Crotone.Tra gli ospiti di questa edizione: Adriano Giannini, Francesco Colella, Matteo Paolillo, Silvia D’Amico, Marlon Joubert e Michela De Rossi, il regista Jacopo Farina. Il filo rosso che lega il festival sono i 13 cortometraggi, selezionati tra oltre 500, divisi nelle categorie: International e national short films, rivolto a cortometraggi provenienti da tutto il mondo a tema libero e Calabria short film, che comprende lavori provenienti dalla Calabria (regia, produzione o location calabresi). A valutare i film, la giuria presieduta dal costumista Massimo Cantini Parrini e formata inoltre dalla direttrice della fotografia Daria D’Antonio, la sceneggiatrice e regista Valentina De Amicis, il regista Simone Bozzelli. A condurre le serate, per la prima volta sarà l’attrice Liliana Fiorelli.Dichiara il sindaco di Crotone, Vincenzo Voce: “Quando una rassegna arriva alla quinta edizione è il segnale che è entrata nella tradizione degli eventi della nostra città. Con orgoglio possiamo affermare che rappresenta, per la qualità dei contenuti, per i prestigiosi ospiti ed, aggiungo, per la passione e professionalità degli organizzatori, una delle rassegne più importanti non solo a livello regionale ma nazionale. L’orgoglio deriva nell’avere creduto come amministrazione in questo progetto che di anno in anno è cresciuto sempre di più. La città di Crotone si conferma essere un ideale palcoscenico di eventi culturali di altissimo livello”.Afferma il vice sindaco, Sandro Cretella: “Il cinema rappresenta una delle forme d'arte più amate. Era giusto che anche a Crotone si potesse realizzare un festival che mettesse in luce la settima arte. Con convinzione abbiamo deciso di affiancare e sostenere il Calabria Movie Film Festival per il quinto anno. Sarà l'occasione per proporre a un vasto pubblico una serie di pellicole interessanti, la possibilità di ospitare a Crotone ospiti di livello nazionale, internazionale e soprattutto valorizzare i luoghi che ospiteranno la kermesse. Luoghi che abbiamo riqualificato e che sono pronti ad essere il palcoscenico ideale per queste serate d’estate”.Aggiungono dalla direzione artistica: “In questi cinque anni, il nostro festival ha rappresentato un punto di riferimento per la cinematografia breve nel sud Italia, promuovendo il talento emergente da una parte e valorizzando l’identità regionale dall’altra, tutto attraverso l’occhio del cinema. Con l’iniziativa “Shorts to Future” vogliamo guardare al futuro del cinema incoraggiando giovani talenti a trasformare le loro idee di corti in lungometraggi avvincenti. Attraverso il pitching day, abbiamo creato uno spazio dinamico in cui autori e produttori possono connettersi, collaborare e trasformare visioni in capolavori cinematografici. Quest’anno soffiamo la candelina numero cinque, e siamo emozionati nel raccontarlo perché anno dopo anno, sforzo dopo sforzo, con dedizione, passione e sacrificio, abbiamo trasformato un piccolissimo esperimento in una realtà di cui andare fieri ed orgogliosi”.In programma tra i titoli internazionali troviamo: A mosca cieca di Mino Capuano, che utilizza la metafora del gioco per esplorare temi di fiducia e tradimento. Nella storia emergeranno segreti e verità nascoste che mettono alla prova le relazioni di un gruppo di amici; ambientato in un paesino del sud Italia, A piedi nudi di Luca Esposito, racconta la storia di un giovane ragazzo che sogna di diventare un corridore. Senza risorse economiche per acquistare scarpe adeguate, decide di allenarsi a piedi nudi. La determinazione del protagonista e il supporto inaspettato della comunità locale lo porteranno a superare ostacoli apparentemente insormontabili. Agnus Day, cortometraggio d’esordio di Giuseppe Isoni che racconta la storia di un ragazzo emarginato, in un viaggio tra bullismo, narcisismo social e misticismo. Il cortometraggio Buffer Zone di Savvas Stavrou, ambientato in una zona di confine militarizzata, segue la storia di due soldati di fazioni opposte che, in una notte tranquilla, scoprono di avere più cose in comune di quanto pensassero. In Foto di gruppo di Tommaso Frangini, un gruppo di amici si rivede dopo anni ma il ritrovo si trasforma in un'occasione per riflettere sui cambiamenti e le dinamiche delle loro vite. Il corto Grazie Lina di Yari Gugliucci è un omaggio a Lina Wertmüller che racconta la storia di un giovane regista che cerca di realizzare il suo primo film. Attraverso ostacoli e incontri decisivi, il protagonista troverà la sua voce creativa. Esplorando la dissonanza tra la felicità percepita e quella reale If you’re happy di Phoebe Arnstein racconta di una donna, apparentemente felice e soddisfatta della sua vita, che inizia a mettere in discussione la propria felicità dopo una serie di incontri casuali e riflessioni personali. Thirsty Girl di Alexandra Qin, esplora temi di solitudine, desiderio e crescita personale attraverso la storia di una giovane donna che affronta le sfide della vita urbana, cercando di trovare un equilibrio tra la sua sete di indipendenza e la ricerca di connessioni autentiche. Titanic, versione adatta alle famiglie iraniane di Farnoosh Samadi, remake del famoso film "Titanic" adattato per il pubblico iraniano, che si concentra su una storia d'amore e sacrificio all'interno di rigide norme culturali e sociali. Turisti di Adriano Giotti, una coppia di turisti in visita in Italia si trova a fare i conti con le differenze culturali e le aspettative contrastanti del loro viaggio. Le situazioni comiche e i fraintendimenti portano a momenti di introspezione, facendo emergere le vere motivazioni che li hanno portati a intraprendere il viaggio insieme. La selezione Calabria Short Film comprende: Leggera di Emiliano Barbucci, un racconto autentico e delicato che mette a fuoco una riflessione sul cibo attraverso la storia di una bambina. Ancella d’amore di Emanuela Muzzupappa. In un piccolo paese del Sud Italia, la preghiera di una madre salva la figlia da morte certa e in cambio la bambina sarà costretta a indossare l'abito di Santa Rita. E infine Patres di Saverio Tavano, una riflessione sui rapporti padre-figlio. Dopo la morte del padre, un giovane uomo deve confrontarsi con le aspettative e il peso dell'eredità paterna, tra ricordi e scoperte.Shorts to future è l’unico evento industry del Sud Italia che incoraggia alla realizzazione di un lungometraggio, partendo da un’idea di corto. È la novità della quinta edizione del festival che offre a giovani professionisti un percorso di formazione e di ricerca intensivo per la propria opera. Il percorso, che si terrà nei giorni del festival, è rivolto a giovani under-35, residenti in Italia che sono alla ricerca di un produttore o co-produttore per realizzare o completare il proprio progetto di cortometraggio. In palio per il progetto vincitore la possibilità di aggiudicarsi un corso di scrittura avanzata tenuto dalla scuola Holden di Torino del valore di 500€.Prima giornata (1 agosto)Il Calabria Movie Film Festival sarà inaugurato giovedì 1 agosto alle 18.30 con un talk in partnership con Sky dal titolo “Il miracolo e l’arcano: focus sulla serie Christian”, in dialogo con gli attori Silvia D’Amico e Francesco Colella, moderato dal critico Davide Magnisi (Baiacabana, c/o Lido Tricoli, viale Cristoforo Colombo, 24). Alle 20.30 presso la Villa Comunale si terrà la presentazione ufficiale dei cortometraggi in concorso introdotti dalla neo-presentatrice del festival, l’attrice Liliana Fiorelli. A seguire, sul palco salirà Matteo Paolillo, uno dei giovani talenti usciti dalla serie Rai di successo Mare Fuori. Paolillo oltre a interpretare uno dei personaggi più celebri della serie, Edoardo Conte, ha anche firmato la sigla. Il focus che gli dedica il festival sarà occasione di parlare della sua carriera, tra recitazione, musica e scrittura, avendo da poco pubblicato il suo primo romanzo, “2045”, edito da Solferino. A seguire il saluto al pubblico di Silvia D’Amico, Francesco Colella e Simone Bozzelli. A partire dalla mezzanotte presso il lounge bar Mara Kalos ci sarà il party inaugurale del festival (c/o lido Poseidon, in viale Magna Grecia).Seconda giornata (2 agosto)Per il secondo giorno di festival appuntamento alle 18.30 presso Baiacabana con la masterclass in compagnia del presidente di giuria, il costumista Massimo Cantini Parrini. L’incontro, dal titolo “Il sogno dietro il costume” verrà moderato dal critico Davide Magnisi e sarà occasione per il pubblico di conoscere da vicino uno dei professionisti del mondo del cinema, già vincitore di David di Donatello (Il racconto dei racconti nel 2016, Indivisibili nel 2017, Riccardo va all’inferno nel 2018, Pinocchio nel 2020, Miss Marx nel 2021) e di Nastri d’Argento (Baiacabana, c/o Lido Tricoli, viale Cristoforo Colombo, 24). Alle 20.30 presso la Villa Comunale si prosegue con la presentazione del cortometraggio fuori concorso di Aldo Iuliano, dal titolo “Dive” e a seguire “Sei fratelli”, del regista Simone Godano, introdotto da uno dei protagonisti, Adriano Giannini, che dopo saluterà il pubblico (viale regina Margherita, 98).Terza giornata (3 agosto)La terza giornata si apre nel segno di Adriano Giannini che sale in cattedra per la masterclass a lui dedicata, dal titolo “Voce, corpo, anima”, che ci condurrà nella storia di un attore (e doppiatore) multiforme, attivo nel cinema e nella serialità, votato al dialogo e alla condivisione - moderata dal giornalista Andrea Giordano (ore 18.30 presso Baiacabana, c/o Lido Tricoli, viale Cristoforo Colombo, 24). La giornata si aprirà già alle 11 presso la Lega Navale con il talk su cinema e opportunità proposto da Confartigianato Imprese Crotone che presenta la sezione dedicata al cinema di Crotone, Intervengono: Francesco Pellegrini, Matteo Russo, Antonio Buscema (ingresso libero). Alle 21, appuntamento alla Villa Comunale per la proiezione dei cortometraggi in concorso a cui seguirà un focus sul dietro le quinte della serie “Briganti” in compagnia degli interpreti Michela De Rossi e Marlon Joubert. Ci sarà un saluto al pubblico anche da parte di Massimo Cantini Parrini, presidente di giuria e di Valentina De Amicis, regista e sceneggiatrice.Quarta giornata (4 agosto)La giornata conclusiva del festival si apre alle 16 con il cine-talk dal titolo “Cinema e sviluppo territoriale” in cui Fondazione Calabria Film Commission incontra i festival calabresi (presso il ristorante NoveZeroDue, viale Gramsci). Si prosegue alle 18.30 dove avrà luogo l’incontro Cinema è Donna, un talk in collaborazione con Mujeres Nel Cinema e Associazione Kairos a cui prenderanno parte Liliana Fiorelli, Francesca Zimatore, Mujeres Nel Cinema, Valentina De Amicis e Luisa Gigliotti. Alle 21, appuntamento alla Villa Comunale per la proiezione dei cortometraggi in concorso, la proiezione del documentario musicale “Antipop” di Jacopo Farina in collaborazione con MUBI. Il regista salirà sul palco insieme a Daria D’Antonio per un saluto al pubblico. E infine la cerimonia di premiazione. Il party di chiusura di Calabria Movie Film Festival, a partire dalle 24, si svolgerà presso Anima beach Club (viale Magna Grecia, 41/a).Virtual realityOgni giorno alle 19 presso la Villa Comunale il festival, in sinergia con Rai Cinema Channel, offrirà un'esperienza di virtual reality, unendo la passione per il cinema all'innovazione tecnologica. Grazie ai visori messi a disposizione da Officina Kreativa, i partecipanti potranno guardare i cortometraggi con una visibilità a 360°. Ogni cortometraggio è stato appositamente progettato per offrire una visione completa dell'ambiente circostante, permettendo agli spettatori di guardarsi attorno e sentirsi completamente immersi nelle storie dei protagonisti.Eventi collateraliTra gli eventi d’arte del festival è in programma la mostra “Kaiserpanorama”. Da “Ultimo tango a Parigi”, passando per “Novecento” fino a “Metti una sera a cena”. Sarà un viaggio che esplora l’erotismo cinematografico quello al centro dell’esposizione curata da Giada De Martino, in collaborazione con la Cineteca Bologna con un progetto allestitivo di elleemmestudio. Il vernissage si terrà martedì 23 luglio. La mostra sarà visitabile presso la Torre aiutante del Castello di Carlo V fino al 4 agosto. L’ingresso è possibile sottoscrivendo la tessera associativa (5€).PremiAnche quest’anno, il premio per la miglior regia - che consiste in una pregiata scultura raffigurante la regione Calabria in oro 24 carati - è realizzato dall'orafo e scultore Antonio Affidato.