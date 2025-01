SULLA LINEA GOTICA - Iniziate le riprese del film di Enrico Masi

Sono iniziate, al Passo della Croce Arcana (tra le province di Pistoia e Modena) e a Vinci (Firenze), le riprese del film "" di Enrico Masi che tratta il tema della ResistenzaIl progetto, che nasce dalla collaborazione tra lo stesso Enrico Masi con Stefano Migliore, presidente della società di produzione cinematografica Caucaso ed il professor Pier Giorgio Ardeni, co-sceneggiatore, è il primo capitolo di una trilogia della Resistenza – o trilogia repubblicana – che il regista ha in progetto di realizzare. Un film che scaturisce spontaneo come esigenza espressiva degli autori di raccontare la guerra di Liberazione, che affonda le radici in ricordi familiari d’infanzia, in luoghi e volti facenti parte di un vissuto rimasto indelebilmente scolpito nella memoria. Un importante spunto, nell’affrontare questo drammatico periodo storico del nostro paese è arrivato dal noto saggio di Claudio Pavone, Una guerra civile, Saggio storico sulla moralità nella Resistenza, che consente di addentrarsi nelle pagine più dolorose che sottendono la nascita della Repubblica Italiana.Il soggetto è nato dal rapporto tra il regista e il sabotatore partigiano Nino Bonfiglioli (classe 1926), che ha vissuto direttamente i fatti. In seno a lunghe conversazioni nel corso di decenni, spontanee e non registrate, la storia vissuta è stata tramandata attraverso il racconto, dando luogo al primo episodio, l’inizio di una trilogia che l’autore Enrico Masi intende come una sorta di “raccolta omerica”, che si tramanda oralmente, della grande epopea della Liberazione avvenuta nel territorio degli Appennini settentrionali.” - afferma il regista- “”.Il film è sostenuto dal Bando Cinema e Audiovisivo della Regione Toscana.13/07/2024, 16:26