05/07/2024, 17:10

" di Marzia Marzolla e Massimiliano Griner (Italia, 2023, 50’) è il film vincitore deldell’edizione 2024 del. Il documentario, una produzione di RAI Cultura, ha prevalso su due opere francesi: "" di Laureline Amanieux (Francia, 2023, 52’), classificatosi al secondo posto, e "", diretto da Stephane Bégoin (Francia, 2022, 52’), giunto sul terzo gradino del podio. Alle tre opere, la Fondazione Mont’e Prama, che organizza la rassegna in collaborazione con Firenze Archeofilm e Archeologia Viva (Giunti Editore), ha scelto di assegnare un premio in prodotti agroalimentari locali, provenienti da una delle principali aziende ortofrutticole del territorio, di recente colpita da un incendio che ha danneggiato le strutture dello stabilimento.Va così in archivio la seconda fortunata edizione della manifestazione, la prima nel nuovo teatro all’aperto dell’area archeologica di Tharros, che sarà ricordata per la grande partecipazione di pubblico e per la qualità delle opere in concorso. Soddisfazione che viene espressa da, direttore di Archeologia Viva (Giunti Editore), che commenta: "".In perfetta sintonia, Anthony Muroni, ha affermato che: "" - ha continuato il presidente della Fondazione Mont’e Prama - "".Per, direttore scientifico del festival, "".