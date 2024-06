I VENERDI' DI VILLA SOLIGO - Al via dal 28 giugno

24/06/2024, 19:07

Parte Venerdi’ 28 giugno il progetto “”, a Farra di Soligo, promosso da Soligo Arte in collaborazione con Hotel Villa Soligo, Accademia Italiana Grandi Eventi, Zanta pianoforti e Tino Gourmet.Il progetto prevede una programmazione di eventi culturali con periodicità mensile, aperti al pubblico, tra musica, cinema e letteratura. Nel corso della serata saranno consegnate le Targhe d’oro “Il Veneto che lavora tra eccellenza e produttività” a due imprenditori trevigiani.Lo scopo primario dell’iniziativa è quello di incentivare la crescita turistica nel territorio, proporre eventi di grande qualità, rafforzare l’appartenenza alla comunità, premiare le eccellenze del territorio. Il Premio infatti si propone di valorizzare le risorse umane e lavorative, conferendo un adeguato riconoscimento tanto alla professione che all’eccellenza ed è assegnato a chi ha ottenuto brillanti risultati all’insegna dell’impegno e dell’etica, ponendo nelle proprie attività, oltre alla imprescindibile passione, onestà intellettuale e senso di responsabilità.Questo il programma del primo appuntamento, Venerdì 28 giugno: ore 19:00 presentazione progetto e cocktail di benvenuto, ore 21:00 omaggio a Ennio Morricone, Orchestra I Solisti dell’Augusteo diretta dal M° Paolo Vivaldi, ore 22:00 consegna dei riconoscimenti "Il Veneto che lavora", Premio alla Carriera per il Cinema all’attore e comico Massimo Boldi.Paolo Vivaldi, arrangiatore e compositore di oltre cento colonne sonore per il cinema e la televisione, ha tenuto concerti in tutto il mondo e nel 2007 ha ricevuto il Premio Sonora, riconoscimento internazionale esclusivo per i compositori di musiche da film, patrocinato, tra gli altri, dalla Presidenza della Repubblica Italiana.