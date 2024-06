CINEMA&IMPRESE 2024 - Una nuova legge per il cinema

24/06/2024, 18:41

Il 28 giugno a Capo D’Orlando (ME), Villa Piccolo di Calanovella ore 18, si terrà la VII edizione diideata e organizzata Fabio Saccuzzo dello Studio Saccuzzo e Associati (Dottore Commercialista, esperto in tax credit cinema e fiscalità di impresa). Sarà una tavola di professionisti del cinema con tema principale “una nuova legge per il cinema”.L’evento è organizzato da: Studio Saccuzzo e Associati, Passalacqua Legal Network, Today Entertainment Srl, Sicilia Attiva e Equipe Pianeta Vacanze.Il Cinema incontra le imprese e il mondo imprenditoriale. Si discuterà sulla complessità dell'industria cinematografia nella sua accezione più ampia e si presenteranno le opportunità di investimento messe in atto da Stato e Governo ed attualmente in vigore, per le imprese che hanno desiderio e voglia di investire nel mondo del cinema. Prenderanno parola, professionisti tra avvocati e commercialisti, distributori cinematografici, produttori cinematografici, esperti del settore, insieme a volti noti e meno noti del mondo dello spettacolo. Sarà una piacevole giornata, organizzata in tavole rotonde, speciali workshop, all'interno dei quali si potrà avere un dibattito interattivo con i partecipanti ed i presenti in sala.Interverranno esperti di bandi MIC, Media, Product Placement ed esperti di cinema quali, produttori, distributori e Nuovo IMAIE per gli attori.Tra i relatori: Fabio Saccuzzo, Gianfranco Passalacqua (avvocato esperto in diritto amministrativo e cinematografico), Giampietro Preziosa (Produttore Cinematografico INTHEL FILM), Ludovico Cantisani (Esperto in bandi selettivi MIC), Natascia Arcifa (Esperta in bandi europei a sostegno del cinema), Silla Simonini (esperta in product placement), Lucy De Crescenzo (Distributore e produttore cinematografico), Andrea Miccichè (Presidente Nuovo Imaie), Nicola Tarantino (Direttore Sicilia Film Commission) e Sergio D'Arrigo (Esperto cinematografico).