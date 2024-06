22/06/2024, 12:51

Volge al termine la quarta edizione del, che nella giornata conclusiva di domenica 23 giugno 2024 celebra la magia del cinema attraverso grandi personaggi femminili.Nell’attesa di scoprire i premi ai documentari e cortometraggi dell’edizione 2024, che saranno assegnati nella serata a Villa Carrara Bottagisio, lesi chiuderanno alla presenza di una giovane promessa del nostro cinema,, amata dal pubblico più giovane per serie come "" o "", ma anche da un pubblico più cinefilo per le sue interpretazioni in titoli come "" di Maria Sole Tognazzi e "" di Francesco Bruni. A Bardolino l’attrice presenterà l’ultimo lungometraggio che la vede protagonista, "" di Laetitia Colombani (ore 20.45, arena di Villa Carrara Bottagisio), per cui riceverà il. Tre le storie che compongono il film e che si muovono tra l’India, l’Italia e il Canada, con tre protagoniste costrette a confrontarsi con cambiamenti che andranno inevitabilmente a trasformare per sempre le loro vite.Nel corso della serata di chiusura, prima dell’annuncio del Palmares ufficiale, si celebrerà anche un’altra giovane attrice di talento come, protagonista della serie Netflix "", a Bardolino con il cortodi Alberto Marchiori per il quale riceverà ilIl pubblico di Bardolino potrà ammirare sullo schermo un altro grande personaggio femminile nato dalla matita di un maestro dell’animazione come. Il celebre regista, ideatore del manifesto di questa edizione del BFF, incontrerà il pubblico del festival prima della premiazione del suo ultimo film "", deliziosa storia di amore e amicizia con protagonista la Mary del titolo, bambina appassionata di cucina (ore 11.00, Cine Teatro Corallo).Volgono al termine anche i due concorsi. Per, a partire dalle ore 16.00 presso il Teatro Cinema Corallo, saranno presentati "" di Vincenzo Caricari, racconto tra il pubblico e il privato di Mimmo Lucano, ex sindaco di Riace, da sempre in prima linea nella realizzazione di progetti d’accoglienza degli immigrati per ripopolare il borgo calabrese, sino al suo arresto ed esilio dalla città a causa di irregolarità burocratiche, e "" di Cassidy Rast e Odin Wadleigh, racconto che immerge nel folle mondo del più grande concorso di sosia al mondo a Key West in Florida.A seguire, le ultime proiezioni in concorso per. L’amore è al centro di due cortometraggi, "" di Cristiano Gazzarrini e "" di Leonardo Cariglino, con due protagonisti alla ricerca della propria anima gemella; "" di Denis Nazzari vede invece protagonista Alessandro Haber nei panni di un marito che decide di vivere per un giorno la quotidianità della moglie affetta da disabilità motoria; il bullismo è invece il tema chiave di "" di Adelmo Togliani, con Alessandro Benvenuti, cortometraggio ambientato in una palestra di boxe romana in cui vittime e aguzzini si confrontano con il proprio passato e il proprio presente; "" di Armine Anda, toccante animazione che vede protagonista Suna, ragazzina orfana che vive immersa nella foresta, dove incontra un uomo di più di duecento anni che le offre di trasmetterle una conoscenza nascosta; infine "" di Antonio Palumbo, storia di un confronto tra fratelli in grado di cambiare per sempre la vita.E ancora, l’ultimo appuntamento conche vedrà protagonisti l’attore, scrittore e regista teatrale Gianfelice Facchetti per presentare il suo "" (Piemme Ed.), in cui tratteggia il profilo dei grandi capitani che hanno fatto la storia del calcio, e Maurizio Amaro con il suo intenso "", commovente storia d’amore, d’incontro e separazione, dei propri genitori.